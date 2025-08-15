Ο Θοδωρής Αθερίδης αφηγητής στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ο Θοδωρής Αθερίδης, ένας από τους καταξιωμένους κι αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς, θα είναι ο αφηγητής στη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο.

Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών η Ελλάδα θα τραγουδήσει τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον εμβληματικό καλλιτέχνη που ανέδειξε το λαϊκό τραγούδι και το «σημάδεψε» ανεξίτηλα με τον μοναδικό του τρόπο, στη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ενώ ο Θοδωρής Αθερίδης θα συντονίζει την εκδήλωση με τον δικό του τρόπο.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι τραγουδιστές: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη μαζική, καθώς οι διακεκριμένες ζώνες Α και Β έγιναν sold out σχεδόν ένα μήνα πριν τη συναυλία, ενώ διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για κερκίδες και αρένα.

Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions, την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι).

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.