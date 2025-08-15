Οι Πυξ Λαξ έρχονται στο θέατρο Άλσος στις 22 Σεπτεμβρίου

Οι Πυξ Λαξ, το θρυλικό συγκρότημα που έχει καθορίσει την ελληνική ροκ σκηνή, είναι έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με τα αγαπημένα τους ροκ μονοπάτια τραγουδώντας για παλιές και νέες αγάπες.

Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 οι Πυξ Λαξ θα στήσουν τις ροκ διονυσιακές μυσταγωγίες τους στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ προσφέροντας μας μια μουσική εμπειρία που θα ενώσει παρέες και θα πυροδοτήσει συναισθήματα, θα γίνει μια μουσική ανοικτή αγκαλιά, γεμάτη από τις αξέχαστες μελωδίες και τους ρυθμούς τους, χωρίς μουσικά όρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίκαιροι όσο ποτέ, οι Πυξ Λαξ συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο ελληνικό συγκρότημα: να δίνουν αξέχαστες συναυλίες και να εκφράζουν όλα όσα θέλουμε να πούμε για παλιές και νέες αγάπες.

Ετοιμαστείτε για μια καλοκαιρινή βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας, με τους Πυξ Λαξ να μας θυμίζουν γιατί παραμένουν στην κορυφή της ελληνικής ροκ σκηνής.