Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford που συγκλόνισε το κοινό

Τα Όσκαρ τελείωσαν αλλά άφησαν πίσω του στιγμές που δεν μπορούν να περάσουν ασχολίαστες. Μία από αυτές είναι η εμφάνιση της Barbra Streisand στη σκηνή και το αφιέρωμά της στον Robert Redford.

Η Barbra Streisand έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια και για να τιμήσει τον αξέχαστο Robert Redford στα Όσκαρ τραγούδησε το “The Way We Were” με το κοινό να την χειροκροτεί όρθιο.

Η 83χρονη θρυλική καλλιτέχνιδα έκλεισε το συγκινητικό In Memoriam με ένα προσωπικό αφιέρωμα στον ηθοποιό και σκηνοθέτη που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 89 ετών.

Η ιστορία που ξεκίνησε με το «The Way We Were»

Η Streisand μίλησε με τρυφερότητα για τη συνεργασία τους στην εμβληματική ταινία The Way We Were του 1973, που παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές ιστορίες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Στην ομιλία της στα Όσκαρ αποκάλυψε ότι όταν διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο, μπορούσε να φανταστεί μόνο έναν ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο: τον Redford. Εκείνος όμως αρχικά αρνήθηκε, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας δεν είχε αρκετό βάρος, γεγονός που οδήγησε σε επανεγγραφή του σεναρίου μέχρι τελικά να δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία.

Η Streisand τον περιέγραψε ως έναν λαμπρό και διακριτικό ηθοποιό, θυμίζοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία στηρίχθηκε στην αυθόρμητη χημεία που είχαν μπροστά στην κάμερα.

Η συγκινητική ερμηνεία στο Dolby Theatre

Στο τέλος του αφιερώματος, η Streisand τραγούδησε λίγους στίχους από το εμβληματικό τραγούδι “The Way We Were”, το οποίο είχε κερδίσει Όσκαρ το 1974.

Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings “The Way We Were” #Oscars pic.twitter.com/jDuhhDQXx2 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

Η εμφάνιση αυτή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά που τραγούδησε στη σκηνή των Όσκαρ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Streisand θυμήθηκε και την προσωπική τους σχέση, αποκαλώντας τον Redford «έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τη δική του πορεία», ενώ αναφέρθηκε και στη δράση του εκτός κινηματογράφου, από την υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου μέχρι την ίδρυση του Sundance Institute, που στήριξε γενιές νέων δημιουργών.