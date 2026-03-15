Όσκαρ 2026: Οι υποψηφιότητες και τα φαβορί για την αποψινή βραδιά – Το βλέμμα της Ελλάδας στον Γιώργο Λάνθιμο

Λίγες ώρες απέμειναν για τα 98α Βραβεία Όσκαρ και την –γεμάτη εκπλήξεις- τελετή που θα γίνει στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες απόψε (16.03.2026) στη 1 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αυτή η τελετή αναμένεται να είναι γεμάτη υπονοούμενα για τις συγκρούσεις που οδηγούν στον θάνατο χιλιάδες αμάχους.

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν μπαίνει και φέτος σε ρόλο παρουσιαστή, καθώς η οργάνωση εκτίμησε την περσινή του παρουσία στην σκηνή των Βραβείων Όσκαρ. Για απόψε, αναμένονται εκπλήξεις και χιούμορ αλλά και ανατροπές. Ήδη η τελετή συνοδεύεται από ένα ιστορικό ρεκόρ σε υποψηφιότητες αν και το τοπίο είναι κάπως «θολό» για κρίσιμες κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γιώργος Λάνθιμος είναι υποψήφιος σε 4 κατηγορίες με την ταινία Bugonia ενώ το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» θεωρείται πως θα σαρώσει στην αποψινή βραδιά.

Το ρεκόρ με τις 16 υποψηφιότητες του Sinners

Το Sinners κατάφερε να αποσπάσει 16 υποψηφιότητες, ξεπερνώντας τα ρεκόρ που είχαν κατακτήσει «Titanic», «La La Land» και «All About Eve».

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ τρόμου του Ryan Coogler που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο τη δεκαετία του ’30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Michael B. Jordan υποδύεται δίδυμους αδελφούς που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια υπερφυσική απειλή.

Το Variety εκτιμά πως θα κατακτήσει αρκετά βραβεία για Α’ Ανδρικό Ρόλο, Πρωτότυπο Σενάριο, Casting και Μουσική. Πιθανολογεί πως έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει και το Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας.

Τα προγνωστικά δείχνουν πως βρίσκεται στη 2η θέση με ποσοστό περίπου 20% για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Μέχρι τις 4 το ξημέρωμα, το πιστό κοινό των Όσκαρς, θα μάθει την αλήθεια.

Το φαβορί «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» αντιστέκεται στο σαρωτικό πέρασμα του Sinners και διεκδικεί επίσης το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατήθηκαν μυστικές, πρόκειται για ένα σύγχρονο έπος που εξερευνά τις κοινωνικές δυναμικές, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio.

Οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ξεκάθαρη νίκη για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας με ποσοστό 76,3%.

4 υποψηφιότητες για τη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε ξανά το όνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους. Η «Bugonia» είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ενώ η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο.

Η ταινία διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

Τα φαβορί στις «κρίσιμες» κατηγορίες

Και στην κατηγορία «Καλύτερος Σκηνοθέτης», το Μία Μάχη Μετά την Άλλη θεωρείται φαβορί.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον θεωρείται πως θα κρατήσει στα χέρια του το χρυσό αγαλματίδιο, με τις προβλέψεις να του δίνουν 94,9% επιτυχία νίκης.

Σχετικά με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, όλα δείχνουν ως νικητή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τον διπλό ρόλο του στο «Sinners».

Εντύπωση προκαλεί και η απρόσμενη πτώση των προγνωστικών για τον Τιμοτέ Σαλαμέ με το «Marty Supreme».

Αν και θεωρούνταν νικητής, θεωρείται πως η καμπάνια και η μικρή υποστήριξη από τους συναδέλφους του έπαιξε δραματικό ρόλο με αποτέλεσμα τα ποσοστά του να πέσουν στο 26%.

Στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet» θεωρείται σίγουρη νικήτρια, με ποσοστό 97,5%.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει σαρώσει στα BAFTA, Critics, SAG.

Σχετικά με τον Β΄ ανδρικό ρόλο, ο Σον Πεν για το «One Battle After Another» κυριαρχεί με ποσοστό 70,9%.

Η Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons» από την άλλη, προηγείται με ποσοστό περίπου 60% στην κατηγορία του Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Τα προγνωστικά δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα για την νικήτρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Όλες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026

Καλύτερη Ταινία

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

The Secret Agent (Neon)

F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners

Τζος Σάφντι για το Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value

Κλόι Ζάο για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another

Ιθαν Χοκ για το Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners

Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet

Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα

Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value

Έμα Στόουν για την Bugonia

Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet, Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο

One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον

Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ

Bugonia, Γουίλ Τρέισι

Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου

Sinner, Ράιαν Κούγκλερ

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ

It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein

Ντελρόι Λίντο για το Sinners

Σον Πεν για το One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value

Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons

Γούνμι Μοσάκου για το Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ

Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά

Hamnet, Μαξ Ρίχτερ

One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ

Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον

Κοστούμια

Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ

Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα

Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι

Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ

Φωτογραφία

Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι

Frankenstein, Ντάν Λόστσεν

One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν

Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου

Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο

Κάστινγκ

Sinners, Φρανσίν Μάισλερ

One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις

Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι

Hamnet, Νίνα Γκολντ

The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Μοντάζ

F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν

Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ

Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters

«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο

Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν

Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον

Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις

One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

The Secret Agent (Βραζιλία)

The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)

It Was Just An Accident (Γαλλία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World: Αναγέννηση

The Lost Bus

Sinners

Ήχος

F1: Η Ταινία

Sinners

Frankenstein

One Battle After Another

Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)