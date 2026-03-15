Όσκαρ 2026: Οι υποψηφιότητες και τα φαβορί για την αποψινή βραδιά – Το βλέμμα της Ελλάδας στον Γιώργο Λάνθιμο

Λίγες ώρες απέμειναν για τα 98α Βραβεία Όσκαρ και την –γεμάτη εκπλήξεις- τελετή που θα γίνει στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες απόψε (16.03.2026) στη 1 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αυτή η τελετή αναμένεται να είναι γεμάτη υπονοούμενα για τις συγκρούσεις που οδηγούν στον θάνατο χιλιάδες αμάχους.
Ο Κόναν Ο’Μπράιεν μπαίνει και φέτος σε ρόλο παρουσιαστή, καθώς η οργάνωση εκτίμησε την περσινή του παρουσία στην σκηνή των Βραβείων Όσκαρ. Για απόψε, αναμένονται εκπλήξεις και χιούμορ αλλά και ανατροπές. Ήδη η τελετή συνοδεύεται από ένα ιστορικό ρεκόρ σε υποψηφιότητες αν και το τοπίο είναι κάπως «θολό» για κρίσιμες κατηγορίες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Γιώργος Λάνθιμος είναι υποψήφιος σε 4 κατηγορίες με την ταινία Bugonia ενώ το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» θεωρείται πως θα σαρώσει στην αποψινή βραδιά.
Το ρεκόρ με τις 16 υποψηφιότητες του Sinners
Το Sinners κατάφερε να αποσπάσει 16 υποψηφιότητες, ξεπερνώντας τα ρεκόρ που είχαν κατακτήσει «Titanic», «La La Land» και «All About Eve».
Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ τρόμου του Ryan Coogler που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο τη δεκαετία του ’30.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Michael B. Jordan υποδύεται δίδυμους αδελφούς που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια υπερφυσική απειλή.
Το Variety εκτιμά πως θα κατακτήσει αρκετά βραβεία για Α’ Ανδρικό Ρόλο, Πρωτότυπο Σενάριο, Casting και Μουσική. Πιθανολογεί πως έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει και το Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας.
Τα προγνωστικά δείχνουν πως βρίσκεται στη 2η θέση με ποσοστό περίπου 20% για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Μέχρι τις 4 το ξημέρωμα, το πιστό κοινό των Όσκαρς, θα μάθει την αλήθεια.
Το φαβορί «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»
Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» αντιστέκεται στο σαρωτικό πέρασμα του Sinners και διεκδικεί επίσης το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατήθηκαν μυστικές, πρόκειται για ένα σύγχρονο έπος που εξερευνά τις κοινωνικές δυναμικές, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio.
Οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ξεκάθαρη νίκη για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας με ποσοστό 76,3%.
4 υποψηφιότητες για τη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου
Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε ξανά το όνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους. Η «Bugonia» είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ενώ η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο.
Η ταινία διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.
Τα φαβορί στις «κρίσιμες» κατηγορίες
Και στην κατηγορία «Καλύτερος Σκηνοθέτης», το Μία Μάχη Μετά την Άλλη θεωρείται φαβορί.
Ο Πολ Τόμας Άντερσον θεωρείται πως θα κρατήσει στα χέρια του το χρυσό αγαλματίδιο, με τις προβλέψεις να του δίνουν 94,9% επιτυχία νίκης.
Σχετικά με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, όλα δείχνουν ως νικητή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τον διπλό ρόλο του στο «Sinners».
Εντύπωση προκαλεί και η απρόσμενη πτώση των προγνωστικών για τον Τιμοτέ Σαλαμέ με το «Marty Supreme».
Αν και θεωρούνταν νικητής, θεωρείται πως η καμπάνια και η μικρή υποστήριξη από τους συναδέλφους του έπαιξε δραματικό ρόλο με αποτέλεσμα τα ποσοστά του να πέσουν στο 26%.
Στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet» θεωρείται σίγουρη νικήτρια, με ποσοστό 97,5%.
Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει σαρώσει στα BAFTA, Critics, SAG.
Σχετικά με τον Β΄ ανδρικό ρόλο, ο Σον Πεν για το «One Battle After Another» κυριαρχεί με ποσοστό 70,9%.
Η Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons» από την άλλη, προηγείται με ποσοστό περίπου 60% στην κατηγορία του Β’ Γυναικείου Ρόλου.
Τα προγνωστικά δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα για την νικήτρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.
Όλες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026
Καλύτερη Ταινία
- Bugonia (Focus Features)
- Frankenstein (Netflix)
- Hamnet (Focus Features)
- Marty Supreme (A24)
- One Battle After Another (Warner Bros.)
- Sentimental Value (Neon)
- Sinners (Warner Bros.)
- The Secret Agent (Neon)
- F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)
- Train Dreams (Netflix)
Σκηνοθεσία
- Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another
- Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners
- Τζος Σάφντι για το Marty Supreme
- Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value
- Κλόι Ζάο για το Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος
- Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme
- Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another
- Ιθαν Χοκ για το Blue Moon
- Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners
- Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent
Α’ Γυναικείος Ρόλος
- Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet
- Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα
- Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value
- Έμα Στόουν για την Bugonia
- Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue
Διασκευασμένο Σενάριο
- Hamnet, Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο
- One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον
- Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ
- Bugonia, Γουίλ Τρέισι
- Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Πρωτότυπο Σενάριο
- Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου
- Sinner, Ράιαν Κούγκλερ
- Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
- Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ
- It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί
B’ Ανδρικός Ρόλος
- Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another
- Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein
- Ντελρόι Λίντο για το Sinners
- Σον Πεν για το One Battle After Another
- Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value
Β’ Γυναικείος Ρόλος
- Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value
- Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value
- Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons
- Γούνμι Μοσάκου για το Sinners
- Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another
Μουσική
- Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ
- Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά
- Hamnet, Μαξ Ρίχτερ
- One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ
- Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον
Κοστούμια
- Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ
- Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα
- Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι
- Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ
Φωτογραφία
- Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι
- Frankenstein, Ντάν Λόστσεν
- One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν
- Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου
- Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο
Κάστινγκ
- Sinners, Φρανσίν Μάισλερ
- One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις
- Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι
- Hamnet, Νίνα Γκολντ
- The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες
Μοντάζ
- F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε
- Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
- One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν
- Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ
- Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ
Τραγούδι
- «Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters
- «Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi
- «I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners
- «Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless
- «Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams
Σκηνογραφία
- Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο
- Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν
- Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον
- Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις
- One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
- Sentimental Value (Νορβηγία)
- Sirat (Ισπανία)
- The Secret Agent (Βραζιλία)
- The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)
- It Was Just An Accident (Γαλλία)
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Οπτικά Εφέ
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη
- F1: Η Ταινία
- Jurassic World: Αναγέννηση
- The Lost Bus
- Sinners
Ήχος
- F1: Η Ταινία
- Sinners
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sirat
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
- Kokuho
- Frankenstein
- Sinners
- The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή
- The Ugly Stepsister
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
- The Perfect Neighbor (Netflix)
- The Alabama Solution (HBO)
- Come See Me in the Good Light (Apple)
- Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)
- Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)
- Butcher’ Stain
- Two People Exchanging Saliva
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama