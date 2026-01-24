Πολιτισμός

Ουρές για την ταινία «Άμνετ» που δραματοποιεί το γάμο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τον χαμό του 11χρονου γιου του

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ ως Άγκνες και Ουίλιαμ
Ουρές σχηματίζονταν το βράδυ του Σαββάτου, έξω από τους κινηματογράφους που παίζεται η ταινία «Άμνετ» (Hamnet), βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα από την Μάγκι Ο’ Φάρελ.

Η ταινία βασίζεται στην ιστορία γάμου της Άγκνες Χάθαγουεϊ και του Ουίλιαμ Σαίξπηρ ενώ στέκεται στον αντίκτυπο που είχε ο τραγικός θάνατος του 11χρονού γιου τους, Άμνετ, στη σχέσης τους.

Ο θάνατος του μικρού Άμνετ, είναι που ενέπνευσε το θεατρικό έργο του Σαίξπηρ, Άμλετ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ ως Άγκνες και Ουίλιαμ, μαζί με τους Έμιλι Γουάτσον και Τζο Άλγουιν σε δευτερεύοντες ρόλους.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τέλουριντ στις 29 Αυγούστου 2025 και κυκλοφόρησε σε επιλεγμένους κινηματογράφους από την Focus Features στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στις 26 Νοεμβρίου, πριν βγει για το ευρύ κοινό στα σινεμά.

Έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς, με τις ερμηνείες των Μπάκλεϊ και Μέσκαλ να λαμβάνουν ιδιαίτερους επαίνους. Χαρακτηρίστηκε ως μία από τις δέκα καλύτερες ταινίες του 2025 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

