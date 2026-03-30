Παράταση παραστάσεων για τον «Ημιυπαίθριο» του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

Η παράσταση που γεννήθηκε μέσα στο χάος και έγινε φωνή της εποχής της, «Ο Ημιυπαίθριος», του Γιώργου Αλκαίου, συνεχίζει την εκρηκτική της πορεία στο θέατρο Coronet και, ύστερα από συνεχόμενες sold out βραδιές και μια σπάνια σύνδεση με το κοινό, παίρνει παράταση έως τις 12 Μαΐου.



Στην παράσταση του Γιώργου Αλκαίου παρουσιάζεται ένας κόσμος που μοιάζει να έχει ραγίσει, έντεκα ήρωες συναντιούνται στα ερείπια της καθημερινότητάς τους και παίζουν το πιο επικίνδυνο παιχνίδι: αυτό της αλήθειας.



Με χιούμορ που ακροβατεί ανάμεσα στο παράλογο και το οικείο, με ρυθμό που δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής, ο «Ημιυπαίθριος» γίνεται ένας καθρέφτης – παραμορφωτικός, αλλά αποκαλυπτικός. Εδώ, το γέλιο ξεσπά απρόσμενα, το γνώριμο μεταμορφώνεται και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αλκαίος

Κείμενο – Διάλογοι: Γιώργος Αλκαίος – Στράτος Αγιοστρατίτης

Παίζουν (Αλφαβητικά): Αγιοστρατίτης Στράτος, Δεληκάρης Άγγελος, Κοτζαμάνης Θωμάς, Κρητικός Γιώργος, Κρυεμάδι Παναγιώτης, Λύκου Μαιρινίκη, Τατάνη Βίρνα, Τριχάς Βασίλης, Τσουρουνάκης Γιάννης, Τσώρου Εμμανουέλα, Φασόλη Μιράντα.

Σπικάζ παράστασης: Γιάννης Τσουρουνάκης – Βίκυ Ανδρή

Διεύθυνση / Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Σχεδιασμός φωτισμού: Θοδωρής Κόκκινος

Φώτα: Βαγγέλης Κολώνιας

Ενδυματολόγος: Καλλιόπη Λαλιώτη

Γραφιστική Επιμέλεια: Άντζη Σκλαβενίτη

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αλκαίος

Φωτογραφία: Βαγγέλης Στεφάνου

Δημόσιες σχέσεις / Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Utopia+

Διάρκεια: 120’ με διάλειμμα.

Κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο CORONET έως 12 Μαΐου 2026.