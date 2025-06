Park your Cinema στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Το πρόγραμμα Ιουλίου και Αυγούστου

Η σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema / Park your Cinema Kids συνεχίζεται και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και προσκαλεί το κοινό σε δροσερές βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου ΣταύροςΝιάρχος.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) επιμελείται το πρόγραμμα ταινιών για το ενήλικο κοινό με θεματική την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ τις ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά, και έχουν ως θέμα τους απρόσμενους ήρωες, επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Οι σειρές Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Χορηγός των φετινών προβολών είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που στηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν την ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και ενώνουν την ψυχαγωγία με την εμπειρία της κοινότητας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα προβολών των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου έχει ως εξής:

Park your cinema

Παρασκευή 01/08, 21.00

Ο Ψαλιδοχέρης / Edward Scissorhands (1990)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Vincent Price

Το γλυκόπικρο παραμύθι του Tim Burton έχει ως πρωταγωνιστή τον Ψαλιδοχέρη, ένα ατελές δημιούργημα ενός επιστήμονα (ο Vincent Price σε έναν από τους τελευταίους του ρόλους στη μεγάλη οθόνη) με λεπίδες αντί για χέρια. Όταν μία πλασιέ τον προσκαλεί στο σπίτι της, ο Έντουαρντ θα προσπαθήσει να ενταχθεί στη ζωή της μικρής επαρχιακής πόλης, με τη βοήθεια της κόρης της, Κιμ. Ένα παράξενο παραμύθι που εξερευνά έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή και η ανθρώπινη ελευθερία.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 08/08, 21.00

Πρόγευμα στο Τίφανις / Breakfast at Tiffany’s (1961)

Σκηνοθεσία: Blake Edwards

Πρωταγωνιστούν: Audrey Hepburn, George Peppard

Βασισμένη στη νουβέλα του Τruman Capote, η αγαπημένη ταινία του Blake Edwards Πρόγευμα στο Τίφανις ακολουθεί τη Χόλυ Γκολάιτλι, η οποία περιφέρεται στη Νέα Υόρκη, και συντηρείται από πλούσιους άντρες, ελπίζοντας ότι το πάρτι δεν θα τελειώσει ποτέ. Όταν γνωρίζει έναν ταλαντούχο συγγραφέα, τον Πωλ Βάρτζακ, ξεκινά μια ιδιαίτερη φιλία. Ο τρόπος ζωής της βοηθά τον Πωλ να ξεφύγει από το συγγραφικό του μπλόκο και να δημιουργήσει ξανά, ενώ οι δύο ήρωες έρχονται κοντά. Η Hepburn υποδύεται τη Χόλυ Γκολάιτλι, σε έναν αξέχαστο ρόλο που έγραψε ιστορία και της χάρι σε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία βραβεύτηκε με δύο Όσκαρ, Μουσικής Επένδυσης καιΤραγουδιού, για το εμβληματικό «Moon River» του Henry Mancini. Ένα υπέροχο δείγμα ρομαντισμού και κοινωνικού σχολιασμού, μια μελαγχολική ματιά στην αμερικανική ζωή του 1960.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 15/08, 21.00

500 Μέρες με τη Σάμερ / 500 Days of Summer (2009)

Σκηνοθεσία: Marc Webb

Πρωταγωνιστούν: Zooey Deschanel, Joseph Gordon–Levitt

«Αυτή είναι μια κλασική ιστορία αγάπης», λέει με σαρκασμό ο αφηγητής καθώς ξεκινά η ταινία. Κάπως έτσι αρχίζουμε να παρακολουθούμε αυτή την ξεκαρδιστική, ρεαλιστική, χωρίς φραγμούς, ερωτική περιπέτεια ενός νεαρού άνδρα. Ο Τομ, παρόλο που ζει στον κυνικό σύγχρονο κόσμο, εξακολουθεί να πιστεύει στην ιδέα ότι ο έρωτας μεταμορφώνει, είναι προκαθορισμένος απ’ τα άστρα και κεραυνοβόλος. Απ’ την πλευρά της η Σάμερ, το κορίτσι, δεν πιστεύει σ’ αυτά. Καθόλου. Όμως αυτό δεν αποτρέπει τον Τομ από το να την διεκδικήσει, ξανά και ξανά, με όλη του τη δύναμη και όλο του το θάρρος σαν σύγχρονος Δον Κιχώτης. Ο Τομ, άλλωστε, δεν έχει ερωτευτεί απλά και μόνον μια αξιαγάπητη, πνευματώδη, πανέξυπνη γυναίκα – έχει ερωτευτεί την ιδέα της Σάμερ, την ιδέα του έρωτα που κάνει την καρδιά να χτυπάει τρελά και τα δέντρα ν’ ανθίζουν μες στο χειμώνα.

Παρασκευή 22/08, 21.00

Περασμένες Ζωές / Past Lives (2023)

Σκηνοθεσία: Celine Song

Πρωταγωνιστούν: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

To γενναιόδωρο ντεμπούτο της κορεάτικης καταγωγής σκηνοθέτριας Celine Song έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ του Sundance και συγκίνησε κοινό και κριτικούς με μία ιστορία για την αγάπη, τη μοίρα και όλα όσα καθορίζουν την προσωπικότητα και την πορεία ενός ανθρώπου. Στην αυτοβιογραφική και αριστοτεχνικά κεντημένη ιστορία οι ερμηνείες των Greta Lee, Teo Yoo καιJohn Magaro εκφράζουν με αφοπλιστική απλότητα τα αναπάντητα ερωτηματικά στα κρίσιμα, υπαρξιακά θέματα της ζωής. Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν ηοικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, επανασυνδέονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μία μοιραία εβδομάδα καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μία ζωή. Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Παρασκευή 29/08, 21.00

Ο Πρωτάρης / The Graduate (1967)

Σκηνοθεσία: Mike Nichols

Πρωταγωνιστούν: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross

Ο νεαρός Μπεν συνάπτει ερωτική σχέση με την γειτόνισσά του, κυρία Ρόμπινσον, μια γοητευτική σαραντάρα. Όταν η κόρη της δεύτερης θα ερωτευτεί τον Μπεν θα δημιουργηθεί ένα ερωτικό τρίγωνοκαι τα πράγματα θα πάρουν μια απρόβλεπτη τροπή με τραγελαφικές συνέπειες. Βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Webb η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του νεαρού, τότε, Mike Nichols έμελλε να μείνει στην ιστορία του αμερικάνικου κινηματογράφου ως μία από τις καλύτερες κωμωδίεςτου, να τον καθιερώσει ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα του Χόλιγουντ και να του χαρίσειένα Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Με ασταμάτητο ρυθμό, θεατρικά στοιχεία, εντυπωσιακά γκρο-πλαν καιευρηματικές γωνίες λήψης Ο Πρωτάρης αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα σύγχρονου αμερικάνικου σινεμά. Αξέχαστα παραμένουν μέχρι σήμερα τα τραγούδια των Simon & Garfunkel και η ατάκα «Mrs. Robinson, you’re trying to seduce me».

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Park Your Cinema Kids

Οι ήρωες που δεν περίμενες

Tο φετινό Park Your Cinema Kids έχει ως κεντρικό θέμα τους απρόσμενους ήρωες που ανατρέπουν τις προσδοκίες. Οι ταινίες του φετινού προγράμματος προσκαλούν τους μικρούς θεατές να κοιτάξουν πέρα από την επιφάνεια και προσφέρουν μια παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα βαθιά ματιά στην ενσυναίσθηση, τη μεταμόρφωση και το θάρρος να σε δουν όπως πραγματικά είσαι.

Κυριακή 27/07, 21.00

Ο Ρατατούης / Ratatouille (2007)

Σκηνοθεσία: Brad Bird

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του Παρισιού, ο Ρεμί, ένας φιλόδοξος νεαρός αρουραίος, ονειρεύεται να γίνει διάσημος Γάλλος σεφ. Αν και αρχικά διχάζεται ανάμεσα στο ταλέντο του και την παρότρυνση της οικογένειάς του να γυρίσει πίσω στις συνήθειες του είδους του, τελικά το πάθος του για τη μαγειρική κερδίζει και έτσι ξεκινά μια τρελή αλυσίδα γεγονότων που αναστατώνουν την υψηλή γαστρονομία όλου του Παρισιού! Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για μία από τις πιο αγαπημένες παραγωγές της Pixar.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 02/08, 21.00

Οι Υπερέξι / Big Hero 6 (2014)

Σκηνοθεσία: Don Hall, Chris Williams

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Γεμάτη από το συναίσθημα και το χιούμορ που περιμένει κανείς από τα Walt Disney Animation Studios, η βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων ταινία Οι Υπερέξι είναι μια κωμική περιπέτεια γεμάτη δράση με ήρωα τον Χίρο Χαμάντα, ένα παιδί-θαύμα που ασχολείται με τη ρομποτική. Ο Χίρο μαθαίνει πώς να δαμάσει την ευφυΐα του από τον εξίσου έξυπνο μεγάλο αδερφό του, Ταντάσι και τους φίλους τους: την Γκο Γκο Τάμαγκο που της αρέσει η αδρεναλίνη και τα επικίνδυνα σπορ, τον υπερβολικά τακτικό Γουασάμπι, την Ξινομελένια που διαπρέπει στη χημεία και τον πωρωμένο με την τεχνολογία Φρεντ. Όταν ένα καταστροφικό συμβάν τους βάζει στο μάτι του κυκλώνα μιας επικίνδυνης συνομωσίας που εξελίσσεται στους δρόμους του Σαν Φρανσόκιο, ο Χίρο στρέφεται στον κοντινότερο σύντροφό του, το ρομπότ Μπέιμαξ, και μεταμορφώνει την ομάδα σε μια συμμορία εξελιγμένων τεχνολογικά ηρώων, αποφασισμένων να λύσουν το μυστήριο.

Κυριακή 10/08, 21.00

Ντάμπο / Dumbo (2019)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Μία από τις κλασικές ταινίες animation της Disney μετατρέπεται σε live action περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Ο ιδιοκτήτης τσίρκου Μαξ Μεντίτσι επιστρατεύει τον Χολτ Φάριερ, πρώην αστέρι του τσίρκου, και τα παιδιά του, Μίλι και Τζόε, για να φροντίσουν έναν νεογέννητο ελέφαντα με υπερμεγέθη αυτιά, τα οποία τον κάνουν περίγελο ενός τσίρκου που πνέει τα λοίσθια. Όταν ανακαλύπτουν, όμως, ότι ο Ντάμπο μπορεί να πετάξει, το τσίρκο ξαναζεί τις παλιές του δόξες, προσελκύοντας τον επιχειρηματία Β.Α. Βάντεβερ, που θέλει το ασυνήθιστο παχύδερμο για την Dreamland, το εντυπωσιακό του σόου. Ο Ντάμπο φτάνει σε νέα ύψη στο πλευρό της γοητευτικής και ταλαντούχας ακροβάτισσας Κολέτ Μαρσάν, μέχρι που ο Χολτ ανακαλύπτει ότι πίσω από την εκτυφλωτική γυαλάδα της Dreamland, κρύβονται σκοτεινά μυστικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 16/08, 21.00

Η Παναγία των Παρισίων / The Hunchback of Notre Dame (1996)

Σκηνοθεσία: Gary Trousdale, Kirk Wise

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Παρίσι, 15ος αιώνας. Ο Κουασιμόδος είναι μια παραμορφωμένη ύπαρξη που έχει μείνει όλη του τη ζωή μέσα στον καθεδρικό ναό της Παναγίας, με μόνη δουλειά να χτυπάει τις καμπάνες. Ο προστάτης του, ο δικαστής και υπουργός Κλοντ Φρολό, τον έχει πείσει πως δεν ανήκει στην υπόλοιπη κοινωνία. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης γιορτής, θα αποφασίσει να αναμιχθεί με τον κόσμο και θα δει από κοντά την Εσμεράλδα, μια όμορφη τσιγγάνα. Η ζωή του έχει πια αλλάξει. Ελεύθερη μεταφορά του μυθιστορήματος του Ουγκό ώστε να προκύψει μία ταινία κινουμένων σχεδίων κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζει η υπέροχη μουσική του Alan Menken που ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 23/08, 21.00

200% Λύκος / 200% Wolf (2024)

Σκηνοθεσία: Alexs Stadermann

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

To νεαρό κανίς Φρέντυ Λούπιν εύχεται να μεταμορφωθεί σε λυκάνθρωπο για να ταιριάξει με την οικογένειά του. Η ευχή του πραγματοποιείται, με την βοήθεια ενός μικρού Φεγγαροπνεύματος που φτάνει κατά λάθος στη Γη. Τώρα ο Φρέντυ και η παρέα του πρέπει να βρουν έναν τρόπο να γυρίσουν το πνεύμα σπίτι του και να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή προτού η Γη συγκρουστεί με το Φεγγάρι!

Σάββατο 30/08, 21.00

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος / Raya and the Last Dragon (2021)

Σκηνοθεσία: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Ντραν, οι δράκοι θυσιάστηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι δαίμονες επανεμφανίστηκαν, και η Ράια, μια νέα και γενναία πολεμίστρια, είναι αποφασισμένη να βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει μια και καλή. Στο ταξίδι της, θα συνειδητοποιήσει ότι, πέρα από τη μαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη για να σωθεί η ανθρωπότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.