Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών – Σίγησε η ωραιότερη φωνή του ιταλικού τραγουδιού

Στα γνωστότερα τραγούδια της συγκαταλέγονται το «L' appuntamento», «Senza Fine», «La musica è finita», «Tristezza» και «Io ti darò di più»
Ornella Vanoni
Ornella Vanoni / EPA/ETTORE FERRARI

Μία από τις πιο όμορφες φωνές του ιταλικού τραγουδιού, η Ορνέλα Βανόνι, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (21.11.25) στο σπίτι της στο Μιλάνο στην Ιταλία σε ηλικία 91 ετών. 

Ο θάνατός της διάσημης τραγουδίστριας της Ιταλίας πιστεύεται πως οφειλόταν σε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Corriere della Sera. Από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, ήταν επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, ενώ ερμήνευσε μερικά από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια.

Σπούδασε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου, του σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας θεατρικό συγγραφέα Ντάριο Φο.

Η μουσική της σταδιοδρομία άρχισε το 1956 και συνεχιζόταν ακόμη, μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

Η φωνή της, ξεχωριστή, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη. Είχε συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο Τζίνο Πάολι, ο Πάολο Κόντε, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ή ο Λούτσιο Ντάλα.

Στα γνωστότερα τραγούδια της συγκαταλέγονται το «L’ appuntamento», «Senza Fine», «La musica è finita», «Tristezza» και «Io ti darò di più».

Είχε πάρει μέρος σε οκτώ φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο και ως την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε εκπομπή του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La Nove.

Η Ορνέλα Βανόνι έπασχε από κατάθλιψη και κατά διαστήματα αποσυρόταν, αλλά κατάφερνε πάντα να επιστρέψει στην σκηνή και στην ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, με την ειρωνεία, τον αυτοσαρκασμό και την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζαν.

