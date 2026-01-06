Πέθανε η Τόνια Καζιάνη – Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για τη γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό

Ακόμα μία απώλεια έφερε με την έλευσή του το 2026… Η γνωστή ηθοποιός, Τόνια Καζιάνη δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Τόνιας Καζιάνη, στα 81 της χρόνια, που σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, έκανε γνωστή ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτηση στο Instagram.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας.

Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Η ζωή και η καριέρα της Τόνιας Καζιάνη

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 και υπήρξε σύζυγος του επίσης ηθοποιού, Γιώργου Τζώρτζη, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, την Ευγενία.

«Αν το παιδί μου ήθελε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να γίνει ηθοποιός, αλλά εκείνη δεν το σκέφτηκε ποτέ. Σήμερα ευχαριστιέμαι να βλέπουμε τις ταινίες μας όλοι μαζί και εκείνη να μου δηλώνει πόσο ικανοποιημένη είναι από την πορεία μου αλλά και από τον τρόπο που τη μεγαλώσαμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ως μάνα και ηθοποιό ν’ ακούω το παιδί μου να λέει “μπράβο” και “ευχαριστώ” που με τις επιλογές μου δεν την έφερα ποτέ σε δύσκολη θέση», είχε πει η Τόνια Καζιάνη σε συνέντευξή της.

Τις δεκαετίες 1970 και 1980 έκανε καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο. Μερικές από τις πασίγνωστες ταινίες που πήρε μέρος η Τόνια Καζιάνη ήταν οι εξής: «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο και «Επαναστάτης ποπολάρος», με Κώστα Πρέκα.

Η Τόνια Καζιάνη γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Τζώρτζη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα». Έναν χρόνο αργότερα πρωταγωνίστησαν μαζί στη θρυλική σειρά «Άγνωστος Πόλεμος».

Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο με τον οποίο ανέβασαν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου.

Η τελευταία συμμετοχή της Τόνιας Καζιάνη στην τηλεόραση ήταν στη σειρά «Τυφλόμυγα», που προβλήθηκε το 2007 στον ΑΝΤ1.