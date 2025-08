Πέθανε η Τζίνι Σίλι, θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, Τζίνι Σίλι, ενώ τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε ΜΕΘ μετά από επιπλοκές εντερικής λοίμωξης.

Η μεγάλη τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (1.8.2025) στο ιατρικό κέντρο Summit στο Χέρμιτατ του Τενεσί.

Η Σίλι, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της Γιουτζίν Γουόρντ από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2024, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Υποβλήθηκε σε «πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη την άνοιξη για αποκατάσταση σπονδύλων», καθώς και σε «δύο επείγουσες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα», ανέφερε ανακοίνωση στο People.

Η ίδια κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε περάσει «11 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας» και υπέστη «πνευμονία».

Το single της του 1966, Don’t Touch Me, έγινε μεγάλη επιτυχία και ακολούθησαν ακόμα περισσότερες επιτυχίες όπως το A Wanderin’ Man και το I’ll Love You More.