Πέθανε ο Γιώργος Σταυριανός – Ήταν καταξιωμένος Έλληνας συνθέτης και ακαδημαϊκός

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο γνωστός Έλληνας συνθέτης και ακαδημαϊκός, Γιώργος Σταυριανός.

Η είδηση του θανάτου του συνθέτη έγινε γνωστή την Πέμπτη (23.07.2026) και βύθισε στη θλίψη τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Γιώργος Σταυριανός ήταν δημιουργός πολλών γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών, όπως το «Ήσουνα φεγγάρι».

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Ο φίλος του, Θανάσης Συλιβός, τον αποχαιρέτησε, μέσω του Facebook, γράφοντας: «Αντίο αγαπημένε φίλε και συνεργάτη Γιώργο Σταυριανέ. Δύσκολος ο αποχαιρετισμός».

Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22 Νοεμβρίου 1948 και πέθανε στη Φλώρινα, στις 23 Ιουλίου 2026. Ήταν Έλληνας συνθέτης, λογοτέχνης και καθηγητής πανεπιστημίου.

Σπούδασε στη Γαλλία στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Είχε δύο φιλολογικά πτυχία ένα ελληνικής και ένα γαλλικής, ένα Master και ένα διδακτορικό στη φιλοσοφία.

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Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1982 με την «Έρημη πόλη» και συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια Μαρία Δημητριάδη. Στον δίσκο του συμμετείχαν ακόμη ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης.

Από την εν λόγω δουλειά ξεχώρισε το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακολούθησαν περισσότερες από δέκα δισκογραφικές δουλειές με τη συμβολή μεγάλων προσωπικοτήτων της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Χατζιδάκι, του Νότη Μαυρουδή.

Με την ορχηστρική του δουλειά «Secrets» έγινε γνωστός διεθνώς. Το μουσικό θέμα «Secret love» φιλοξενείται σε δεκάδες διεθνείς συλλογές.

Ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάστηκε με δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Νένα Βενετσάνου, Αναστασία Μουτσάτσου, Καλλιόπη Βέττα, Ισιδώρα Σιδέρη,Μαρία Κανελλοπούλου, Ελένη Δήμου, Λιζέττα Καλημέρη, Πένυ Ξενάκη, Μανώλη Μητσιά, Γιώργο Νταλάρα, Πάνο Κατσιμίχα, Μίλτο Πασχαλίδη, Παντελή Θαλασσινό, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Δυνάμεις του Αιγαίου (Νίκο Γράψα, Χρήστο Τσιαμούλη), Βασίλη Λέκκα, Αλέξανδρο Χατζή, Κώστα Μάντζιο, Αλέξανδρο Καλλιφατίδη, Πάνο Παπαϊωάννου, Παντελή Θεοχαρίδη και πολλούς άλλους.

Επίσης έχει εκδώσει δύο μυθιστορήματα με την υπογραφή του, τις «Μητροπόλεις» (1996) και «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου» (1998).

Επίσης κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ηρόδοτος τις «Πόρτες μισάνοιχτες» (2003), την «Η αλήθεια της νύχτας» (2014) και τις μονογραφίες «Η δυναμική των πολιτισμών» (2007) και «Η νέα αφήγηση του κόσμου» (2012).