Πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός συγγραφέας, Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές.

Η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου συγγραφέα έγινε γνωστή τη Δευτέρα (10.08.2026) και σκόρπισε θλίψη στον χώρο της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Ο σπουδαίος συγγραφέας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας.

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Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Το 1965, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε σπουδές Φιλοσοφίας στο Παρίσι, στο Université de Vincennes à Saint-Denis (σημερινό Université Paris 8).

Μεταξύ 1969 και 1974 υπήρξε καθηγητής Φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συνέχισε το συγγραφικό έργο του. Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή με πολλές συνεντεύξεις στον Τύπο και την τηλεόραση, με δημόσιες ομιλίες αλλά και άρθρα σε περιοδικά.

Επίσης, δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

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Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Μεταξύ πολλών άλλων, έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί), καθώς και μία συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).

Ο Στέλιος Ράμφος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στέλιος Ράμφος: Οι σπουδές και το σπουδαίο έργο

Ο Στέλιος Ράμφος ήταν γεννημένος στην Αθήνα το 1939 και υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ελλάδας, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1965 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για σπουδές Φιλοσοφίας, όπου δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν μέχρι το 1975.

Ξεκινώντας από τον μαρξισμό, η επαφή του με τη γαλλική σκέψη τον οδήγησε πίσω στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής-πατερικής φιλοσοφίας.

Κατά τη δεκαετία του 1980 αναδείχθηκε σε κεντρική φιγούρα της «νεορθόδοξης» τάσης, αναζητώντας απαντήσεις στα υπαρξιακά και κοινωνικά αδιέξοδα μέσα από την παράδοση.

Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και θεωρείται σημαντικός Έλληνας στοχαστής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 πραγματοποίησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, όπου και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την ελληνική φιλοσοφία και μετέπειτα την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία.

Έως το 1975 υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όταν και επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίστηκε ως νεορθόδοξος, ωστόσο μετά το πέρας της δεκαετίας του 1990 υπήρξε υποστηρικτής του εκσυγχρονισμού.

Τα βιβλία που έχει εκδώσει

Παρακάτω ακολουθούν έργα του στις ελληνικές τους εκδόσεις:

Νόστος, εκδ. Επετηρίδα Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1971 και εκδ. Ροές

Τόπος υπερουράνιος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1975

Η παλινωδία του Παπαδιαμάντη, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1976

Μελέτη θανάτου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1980

Η πολιτεία του Νέου Θεολόγου, Προϊστορία και αγωνία του Νέου Ελληνισμού, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1981

Κυριακοδρόμιον, Γλώσσα-Παιδεία-Παράδοση, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1981

Παιδεία Ελληνική, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982

Θεού γράμματα σπουδάσματα, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1983

Η απιστία του Θωμά, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1983

Μαρτυρία και Γράμμα – Απόλογος για τον Μαρξ και λόγος για τον Καστοριάδη, εκδ. Κέδρος, 1984

Η γλώσσα και η παράδοση, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1984

Μονοτονισμένη μουσική, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1986

Στάσιμα και Έξοδος, εκδ. Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1988

Φιλόσοφος και Θείος Έρως, εκδ. Τήνος, Αθήνα 1989

Υστερόγραφο, Εκδ. Παρουσία, 1990

Φιλοσοφία ποιητική – Πλατωνικά ζητήματα, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1991

Μίμησις εναντίον μορφής – Εξήγησις εις το Περί ποιητικής του Αριστοτέλη, τόμ.Α’Β’, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1992-1993

Μυθολογία του βλέμματος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994

Πελεκάνοι ερημικοί – Ξενάγησι στο Γεροντικόν, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994

Τριώδιον (Τόπος υπερουράνιος: Η παλινωδία του Παπαδιαμάντη: Μελέτη θανάτου), Αρμός, Αθήνα 1995

Χρονικό ενός καινούργιου χρόνου, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 1996

Το αίνιγμα και η μοίρα – Ποιητική τέχνη στον Οιδίποδα Τύραννον, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1997

Μια καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1999

Φιλόσοφος και θείος έρως, (Από το συμπόσιον του Πλάτωνος στους ύμνους θείων ερώτων του Αγίου Συμεών, το επίκλην Νέου Θεολόγου), Αρμός, Αθήνα, 1999

Ο καημός του ενός, εκδ. Αρμός, 2000

Ιστορία στην κόψη του χρόνου, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2000

Έλληνες και Ταλιμπάν, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2001

Ιθάκη και ιθαγένεια (Νόστος, αυτοσχόλιο, η πολιτεία του Νέου Θεολόγου, η απιστία του Θωμά), Αρμός, 2001

Το μυστικό του Ιησού, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2006

Μαρτυρία και γράμμα (Απόλογος για τον Μαρξ και λόγος για τον Καστοριάδη), Αρμός, 2002

Φθόνος, τρόμος, πόλεμος, Αρμός, 2003

Μεταφυσική του κάλλους, Αρμός, 2003

Σαν διφορούμενο άγγιγμα, Αρμός, 2005

Το μυστικό του Ιησού, Αρμός, 2006

Ιλαρόν φως του κόσμου, Αρμός, 2006

Ο καημός του ενός (Κεφάλαια της ψυχικής ιστορίας των Ελλήνων), Αρμός, 2007

Γενάρχες πεπρωμένων, Αρμός, 2007

Χρονικό ενός καινούργιου χρόνου, Αρμός, 2008

Νίτσε για καλό γούστο, Αρμός, 2009

Το αδιανόητο τίποτα, Αρμός, 2010

Ονομάτων επίσκεψις, Αρμός, 2010

Ελευθερία και γλώσσα, Αρμός, 2010

Υπάρχεις σαν μοίρα, Αρμός, 2011

Η λογική της παράνοιας, Αρμός, 2011

Το αδιανόητο τίποτα, Αρμός, 2012

Time Out, Η ελληνική αίσθηση του χρόνου, Αρμός, 2012

Ο «άλλος» του καθρέφτη (Ψυχογραφία της αγωνίας μας), Αρμός, 2012

Πολιτική από στόμα σε στόμα, Αρμός, 2016

Έργα του έχουν δημοσιευθεί και στο εξωτερικό: