Πολιτισμός

Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία "Οι Ομοφυλόφιλοι" με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου», αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ
κεριά
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος, ωστόσο ο θάνατός του έγινε γνωστός δύο μήνες αργότερα μέσα από μία ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Όπως έγραψε στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Κώστας Προβελέγγιος πέθανε στις 31 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 90 ετών, καθώς ο ηθοποιός ήταν γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1935.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.

Στην δεκαετία του ’80 – ’90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

  • Οι Ιερόσυλοι 1983|1983 ΕΡΤ2

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

  • Ένα μπουζούκι αλλοιώτικο από τ’ άλλα 1970
  • Κίτσος Μίνι και Σουβλάκια 1968
  • Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήση 1970

Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:

  • Άλλες τον προτιμούν γουλί 1986
  • Άλλος Μιμή κι άλλος πληρώνει 1987
  • Ένας κορίτσαρος όλο μέλι 1988
  • Ένας μπάτσος με τσαρούχια 1988
  • Ανάμεσα σε 7 γυναίκες 1986
  • Γυφτομπάσκετ ’88 1988
  • Είναι μάγκας ο ψηλός με τη γραβάτα 1987
  • Ερωτικά μπερδέματα 1987
  • Η Μαρινέλλα από την Καστέλλα 1989
  • Η καρδιά του πατέρα 1990
  • Η μάνα της φόνισσας 1989
  • Η ντίβα και ο πρωτάρης 1988
  • Η ντίβα του καράτε 1987
  • Θηλυκό κοκτέιλ 1989
  • Καμαριέρα χωρίς καριέρα 1989
  • Λεζεντάνο ο μπάτσος 1988
  • Λιγουράκο αγάπη μου 1988
  • Μια σαραντάρα ίσον με δυο εικοσάρες 1990
  • Μιμή η ερωτιάρα 1989
  • Ο Τόλης, ο Κοκό, και τα… μισά-μισά τους 1987
  • Ο Χάρος βγήκε ….παγανιά 1988
  • Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται 1987
  • Ο ανοιχτομάτης 1987
  • Ο γύφτος ο Πόντιος και το πουλί του βλάχου 1987
  • Ο θείος από το Τέξας 1986
  • Ο κοντοκαψούρης 1988
  • Ο μπαμπάς μου ο ξεφτύλας 1987
  • Ο προξενητής 1987
  • Ο τελευταίος τίμιος Ρωμιός 1989
  • Ο φίλος μου ο νίντζα 1986
  • Ο φερετράκιας 1987
  • Ο χάχας 1989
  • Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια 1987
  • Οι μυαλοφυγόδικοι 1988
  • Οι ομοφυλόφιλοι 1988
  • Οι σκληροί του… Μπραχάμι 1986
  • Ολόχρυσο μανούλι 1990
  • Παιχνίδι για τρεις 1987
  • Παπατζήδες της δεκάρας 1988
  • Ραχάμης ο ληστής αίνιγμα 1988
  • Στη Φωλιά του Γούκου 1987
  • Τα βάσανα ενός ξεριζωμένου 1988
  • Το πιο γλυκό κορίτσι 1989
  • Τρελός παπάς τους βάφτισε 1988
  • Τσιτσιολίνα εναντίον Μελίντας 1987
  • Φαλακρός στόχος 1987
  • Χαμός στην οδό κερατάδων 1987
  • Ωραίος σκληρός και άφραγκος 1989

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Κλαούντια Καρντινάλε: Ο βιασμός στα 17 και ο γιος που μεγάλωσε ως αδερφός της
Πέθανε η θρυλική Κλαούντια Καρντινάλε σε ηλικία 87 ετών - Έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 και πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 150 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των οσκαρικών «8½» και «Γατόπαρδος»
Κλαούντια Καρντινάλε
3
Πέθανε η θρυλική Κλαούντια Καρντινάλε σε ηλικία 87 ετών – Από την Τύνιδα, στα αριστουργήματα Βισκόντι και Φελίνι
Θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με ονόματα όπως οι, Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Σέρτζιο Λεόνε και Μαρτσέλο Μαστρογιάνι
Claudia Cardinale
10
Newsit logo
Newsit logo