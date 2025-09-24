Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος, ωστόσο ο θάνατός του έγινε γνωστός δύο μήνες αργότερα μέσα από μία ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Όπως έγραψε στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Κώστας Προβελέγγιος πέθανε στις 31 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 90 ετών, καθώς ο ηθοποιός ήταν γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1935.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.

Στην δεκαετία του ’80 – ’90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

Οι Ιερόσυλοι 1983|1983 ΕΡΤ2

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Ένα μπουζούκι αλλοιώτικο από τ’ άλλα 1970

Κίτσος Μίνι και Σουβλάκια 1968

Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήση 1970

Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει: