Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος – Το ιδιαίτερο ύφος σε ταινίες με την υπογραφή του

Έφυγε από τη ζωή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (09-03-2026) ο 84χρονος σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος. Μέσα από την επαγγελματική διαδρομή του, κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, με ταινίες γεμάτες έντονο ερωτισμό, αστική ατμόσφαιρα, χιούμορ αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη ματιά στους χαρακτήρες.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε προς την τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και εργάστηκε αρχικά ως διευθυντής φωτογραφίας.

Πριν στραφεί ολοκληρωτικά στη σκηνοθεσία, δραστηριοποιήθηκε σε ντοκιμαντέρ, διαφημιστικές παραγωγές και τηλεοπτικά έργα. Συχνά αναλάμβανε πολλαπλούς ρόλους στις ταινίες του – από το σενάριο και τη σκηνοθεσία μέχρι τη φωτογραφία και την παραγωγή – γεγονός που τον έκανε να θεωρείται ένας «ολόκληρος κινηματογραφικός μηχανισμός» από μόνος του.

Τα έργα του προβλήθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ και αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό, ενώ αρκετές φορές αποτέλεσαν αντικείμενο αφιερωμάτων και κινηματογραφικών αναλύσεων. Το 1977, ο Γιώργος Πανουσόπουλος έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία Άρχοντες του Μανούσου Μανουσάκη.

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έκανε ένα αφιέρωμα στον Πανουσόπουλο, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες «Ταξίδι του μέλιτος», «Οι απέναντι», «Μανία», «Μ’ αγαπάς;», «Ελεύθερη κατάδυση», καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές «Ταφεία», «Η γιορτή των προγόνων», «Millenium 2000» και «η τελευταία δύση της χιλιετίας».

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού και κόρη του η δημιουργός των Yam Αύρα Πανουσοπούλου.

Ως φόρος τιμής στη μνήμη του, η σημερινή ημέρα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον.