Πώς το «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» και η σκηνή βιασμού με το βούτυρο διέλυσαν για πάντα τη Μαρία Σνάιντερ

Το βάρος της ξαφνικής διασημότητας

Η Μαρία Σνάιντερ δεν ήταν μόνο επαγγελματικά απροστάτευτη στα γυρίσματα, αλλά δεν είχε και την εμπειρία να καταλάβει ότι ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι δεν μπορούσε να την υποχρεώσει να γυρίσει τη διαβόητη σκηνή. «Έπρεπε να είχα καλέσει τον ατζέντη μου ή τον δικηγόρο μου στο σετ, γιατί κανείς δεν μπορεί να σε αναγκάσει να κάνεις κάτι που δεν είναι στο σενάριο, αλλά τότε δεν το ήξερα» θα έλεγε αργότερα.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η εμπειρία της στα γυρίσματα που σημάδεψε τη ζωή της, αλλά και η αίσθηση που προκάλεσε το Last Tango in Paris όταν κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972. Παρά – ή ίσως και εξαιτίας – της απαγόρευσης ή της λογοκρισίας σε διάφορες χώρες, η ταινία απέφερε περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ, ενώ στη Γαλλία, θεατές περίμεναν στην ουρά για δύο ή περισσότερες ώρες για να αγοράσουν εισιτήριο.

Η ανισότητα μεταξύ του σκηνοθέτη, του Μάρλον Μπράντο και της Σνάιντερ έγινε εμφανής: οι κριτικές ανέδειξαν τον Μπερτολούτσι ως έναν μεγάλο δημιουργό, ενώ τόσο αυτός όσο και ο Μπράντο προτάθηκαν για Όσκαρ. Ο τελευταίος, που την ίδια περίοδο γύριζε και τον Νονό του Κόπολα, έβγαλε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια από το Last Tango, αφού είχε ποσοστό από τα κέρδη. Αντίθετα, η Σνάιντερ έλαβε μόλις 4.000 δολάρια. Στην ταινία εμφανίζεται γυμνή, ολόκληρο το σώμα της, ενώ ο Μπράντο όχι.

Η ξαφνική διασημότητα έγινε όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη. Σε συνεντεύξεις τότε είχε πει ότι είχε κοιμηθεί με 50 άνδρες και 20 γυναίκες και είχε δοκιμάσει ηρωίνη – δηλώσεις που αργότερα αποκάλυψε πως δεν ήταν αληθινές.

«Ο κόσμος με έβλεπε ως ένα καυτό χαζό κορίτσι» είχε πει. «Ήμουν τρομοκρατημένη. Να είσαι ξαφνικά διάσημη σε όλο τον κόσμο ήταν τρομακτικό. Δεν είχα σωματοφύλακες όπως έχουν σήμερα. Οι άνθρωποι πίστευαν πως ήμουν όπως ο χαρακτήρας μου στην ταινία, κι εγώ έλεγα ψέματα στον Τύπο για να φτιάξω μια εικόνα – αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ... Αυτό με τρέλανε. Έμπλεξα με τα ναρκωτικά… Ήταν ένας τρόπος να ξεφύγω από την πραγματικότητα. Ήταν η δεκαετία του '70, και τότε αυτά συνέβαιναν».

Η ξαδέλφη της, Βανέσα Σνάιντερ, δήλωσε ότι η ηθοποιός ήταν επίσης θύμα των πουριτανικών αντιλήψεων της εποχής: «Για τους συντηρητικούς θεατές, ήταν μια "εύκολη" γυναίκα που έκανε πορνογραφία. Αυτό ήταν βάναυσο για εκείνη, ειδικά αφού δεν της ταίριαζε καθόλου – ήταν αρκετά σεμνή, εσωστρεφής και συντηρητική σε πολλά θέματα».

«Ο κόσμος νόμιζε πως ήμουν όπως το κορίτσι της ταινίας, αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ» δήλωσε η Μαρία Σνάιντερ σε συνέντευξή της το 2007. «Ένιωθα πολύ λυπημένη, γιατί με αντιμετώπιζαν ως σύμβολο του σεξ. Ήθελα να με αναγνωρίζουν ως ηθοποιό, αλλά όλο το σκάνδαλο και οι συνέπειες της ταινίας με τρέλαναν και έπαθα νευρικό κλονισμό». Είχε αποκαλύψει επίσης ότι σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Αργότερα, η Σνάιντερ κατάφερε να απεξαρτηθεί, αλλά παρά τις περίπου 50 ταινίες που γύρισε (ανάμεσά τους το εξαιρετικά επιτυχημένο The Passenger του 1975 με τον Τζακ Νίκολσον), το Last Tango in Paris ήταν το έργο για το οποίο τη ρωτούσαν πάντα. Πέθανε από καρκίνο το 2011.

«Το θλιβερό είναι ότι η Μαρία Σνάιντερ έδωσε μια απίστευτη ερμηνεία σε εκείνη την ταινία» λέει ο Ματ Ντίλον. «Και μπορείς να δεις πώς η καριέρα της θα μπορούσε να είχε πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή. Αλλά ήδη είχε τόσες δυσκολίες απέναντί της. Η οικογενειακή της κατάσταση ήταν ένα χάος. Οι γονείς της την εγκατέλειψαν, και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση εγκατάλειψης την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή».

Η Σνάιντερ δεν ήταν η μόνη ηθοποιός της εποχής που υπέφερε εξαιτίας μιας ερωτικής ταινίας. Η Σίλβια Κριστέλ βίωσε κάτι παρόμοιο μετά την επιτυχία της ταινίας «Εμμανουέλλας» (Emmanuelle - 1974), το οποίο περιλάμβανε επίσης σκηνή βιασμού. Δεν ήταν όμως μόνο οι γυναίκες που υπέφεραν από ταινίες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Αργότερα, η Σνάιντερ είχε πει πως «ακόμα και ο Μπράντο είπε ότι αισθάνθηκε βιασμένος και χειραγωγημένος» κατά τη διάρκεια της επίμαχης σκηνής.

«Ήταν η εποχή των σκηνοθετών-σταρ» λέει η Άννα Σμιθ, οικοδέσποινα του podcast Girls on Film, στο BBC. «Και το μοτίβο φαίνεται να ήταν κυρίως ισχυροί άνδρες σκηνοθέτες που εκμεταλλεύονταν και εκφόβιζαν νεότερες ηθοποιούς».

«Υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο σκηνοθέτης ήταν ο απόλυτος δημιουργός» λέει η Αναμαρία Βαρτολομέι.

«Τον αντιμετώπιζαν σαν γκουρού της σκηνοθεσίας, και όλοι γύρω του τον άκουγαν σαν να ήταν Θεός. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα τότε. Σήμερα, όμως, είμαστε πιο προστατευμένες, η φωνή μας ακούγεται και έχει αξία – κάτι που τότε δεν συνέβαινε».