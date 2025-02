Πόσο αληθινό είναι το «The Brutalist»; Η πραγματική ιστορία των Εβραίων μεταναστών στην Αμερική μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι ομοιότητες του Λάζλο Τοτ με Εβραίους καλλιτέχνες

Αν και ο Τοτ είναι φανταστικός χαρακτήρας δανείζεται στοιχεία από Εβραίους καλλιτέχνες του κινήματος του μπρουταλισμού, οι οποίοι έφυγαν από την Ευρώπη πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι δεν βίωσαν το Ολοκαύτωμα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Εσθονός Λουίς Κάν (ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως παιδί το 1900), ο Λούντβιχ Μις φαν ντερ Ρόε, ο οποίος ήρθε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1930, και, κυρίως, ο ουγγρικής καταγωγής Μαρσέλ Μπρόιερ, ο οποίος σχεδίασε το Μουσείο Met Breuer στη Νέα Υόρκη.

Αυτός, λέει ο Κορμπέ στο BBC, δέχτηκε βοήθεια στις ΗΠΑ το 1937 από τον Γερμανό αρχιτέκτονα και ιδρυτή του Μπαουχάους Βάλτερ Γκρόπιους, «αλλά πολλοί άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί», προσθέτει.

Ορισμένοι ειδικοί της αρχιτεκτονικής έχουν εντοπίσει τις ομοιότητες μεταξύ του Τοτ και του Μπρόιερ, μεταξύ άλλων στον πραγματικό αγώνα του Μπρόιερ να υλοποιήσει μια μπρουταλιστική εκκλησία, το St John's Abbey στη Μινεσότα, ίσως ένα νεύμα στη χριστιανική εκκλησία και το κοινοτικό κέντρο που ο Toth αναλαμβάνει να χτίσει ο Van Buren στην Πενσυλβάνια.

Η ταινία έχει επικριθεί έντονα από ορισμένους αρχιτέκτονες ως μη ρεαλιστική. Επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένοι Εβραίοι αρχιτέκτονες που ήρθαν στις ΗΠΑ «έχτισαν πολύ επιτυχημένες καριέρες, λαμβάνοντας θέσεις πρυτάνεων σε μεγάλα πανεπιστήμια, και διαμόρφωσαν τον επόμενο αιώνα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Κανείς τους δεν χρειάστηκε να στηθεί στην ουρά για ψωμί [όπως ο Toth στο The Brutalist]».

Ωστόσο, καμία από τις ταινίες του Μπρέιντι Κορμπέ μέχρι σήμερα δεν είχε πρωταγωνιστές από την πραγματική ζωή (η ταινία The Childhood of a Leader του 2015 αφορούσε την παιδική ηλικία ενός φανταστικού φασίστα δικτάτορα και η ταινία Vox Lux του 2018 αφορούσε έναν επινοημένο ποπ σταρ) και ο ίδιος λέει στο BBC ότι και η ταινία The Brutalist είναι «μια φανταστική ιστορία». Αντίθετα, λέει, ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής σε εκείνους των οποίων το έργο χάθηκε μέσω του Ολοκαυτώματος.

«Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε την ταινία ήταν ότι ήταν ένα μνημείο γι' αυτούς και τα φαντάσματα του μη υλοποιημένου έργου τους».

Η οικογενειακή εμπειρία του Άντριεν Μπρόντι

Ο Άντριεν Μπρόντι, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ το 2003 για την ερμηνεία του στον Πιανίστα (The Pianist), μια ταινία για την ιστορία ενός Εβραίου μουσικού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συνδέει την ιστορία της ταινίας Brutalist με την προσωπική του οικογενειακή εμπειρία.

Η μητέρα του, Sylvia Plachy, είναι νεοϋορκέζα φωτογράφος ουγγρικής καταγωγής, κόρη Εβραίας μητέρας και καθολικού πατέρα, η οποία μετανάστευσε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 ως έφηβη, έπειτα από την Ουγγρική Επανάσταση. Ο πατέρας του, Elliot Brody, έχει πολωνοεβραϊκή καταγωγή.

«Η μητέρα και οι παππούδες μου μετανάστευσαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '50, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις δυσκολίες του πολέμου», λέει, έχοντας προσωπική σύνδεση με την εμπειρία της προσφυγιάς και των διώξεων.

Ο Μπρόντι αναπολεί τα παιδικά του χρόνια στο Queens, συνοικία της Νέας Υόρκης που χτίστηκε από μετανάστες και παραμένει ζωντανή χάρη στους ανθρώπους της. «Μεγάλωσα κατανοώντας το ταξίδι της μητέρας μου ως καλλιτέχνιδας, την προσπάθειά της να αφομοιωθεί σε αυτή τη μεγάλη χώρα στην οποία θεωρούνταν παρείσακτη», λέει.

Παράλληλα, οι παππούδες του πάλευαν με τα εμπόδια της γλώσσας και την αναζήτηση μιας δουλειάς με νόημα. «Μεγάλωσα κοντά τους και το ταξίδι τους ήταν πιο δύσκολο [από αυτό της μητέρας μου]».

Το The Brutalist δεν είναι απλώς μια ταινία για έναν αρχιτέκτονα, αλλά ένας φόρος τιμής στους αμέτρητους ανώνυμους δημιουργούς, των οποίων το έργο χάθηκε λόγω του πολέμου και της προκατάληψης.

Και τώρα, με 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ίσως γίνει και το ίδιο ένα κινηματογραφικό μνημείο για εκείνους...