Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Μέριλ Στριπ αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό – «Έφυγε» ένα από τα λιοντάρια

Το Χόλιγουντ θρηνεί τον χαμό του θρύλου του κινηματογράφου, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε σήμερα (16.09.2025) σε ηλικία 89 ετών..

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του στο Σάντανς της Γιούτα στις ΗΠΑ, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Μετά τον θάνατό του, έπεσαν «βροχή» οι τιμητικές αναφορές, αποδεικνύοντας τη διαχρονική επίδραση που άφησε πίσω του.

Η σπουδαία ηθοποιός και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία του 1985, «Out of Africa», Μέριλ Στριπ αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό της σε δήλωσή της, αναφέροντας: «”Έφυγε” ένα από τα λιοντάρια.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», συμπλήρωσε η 76χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου. «Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», δήλωσε ο Τραμπ προτού αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και η Η Τζέιμι Λι Κέρτις δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία του Ρέντφορντ, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Μία ζωή! Οικογένεια. Τέχνη. Μεταμόρφωση. Προάσπιση. Δημιουργία. Κληρονομιά. Ευχαριστώ Ρόμπερτ Ρέντφορντ».

Και ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ μοιράστηκε ένα μήνυμα – αφιέρωμά στο X, γράφοντας: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απεβίωσε. Ήταν μέρος ενός νέου και συναρπαστικού Χόλιγουντ στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ήταν 89 ετών».

Τέλος, και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρον Χάουαρντ μοιράστηκε επίσης μία ανάρτηση στο X: «Αναπαύσου εν ειρήνη & σε ευχαριστώ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μια εξαιρετικά επιδραστική πολιτιστική προσωπικότητα για τις δημιουργικές επιλογές που έκανε ως ηθοποιός/παραγωγός. Σκηνοθέτης & για την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, το οποίο ενίσχυσε το κίνημα του ανεξάρτητου κινηματογράφου της Αμερικής».