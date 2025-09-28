Πολιτισμός

«Σελίδες»: Η σπονδυλωτή κωμωδία επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι

Οι παραστάσεις ξεκινούν από τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30
Η επιτυχημένη καλοκαιρινή παράσταση «Σελίδες» που είναι μία σπονδυλωτή κωμωδία του δημοφιλούς σκηνοθετικού διδύμου Βούλγαρη και Μακρυνόρη επιστρέφει στις θεατρικές σκηνές από εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι της.

Η παράσταση θα ανεβαίνει στην Αθήνα, από 11 Οκτωβρίου 2025 και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι μέσα από οκτώ κωμικά στιγμιότυπα, όπου το γέλιο αλλά και η συγκίνηση συνυπάρχουν, όπως και στην ίδια τη ζωή. Οκτώ μονόπρακτα. Οκτώ διαφορετικοί κόσμοι. Οκτώ «Σελίδες» με έναν κοινό παρονομαστή: τον άνθρωπο και την αέναη, σχεδόν αδέξια, αλλά πάντα γνήσια αναζήτησή του για την αγάπη.

Μια σκηνική αφήγηση, με επίκεντρο τον άνθρωπο στην πιο αληθινή του μορφή. Ποτέ ο εγωισμός δεν ήταν τόσο απολαυστικός! Οι παραστάσεις ξεκινούν από τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30 και οι επόμενες παραστάσεις και οι θεατρικοί χώροι θα ανακοινωθούν σύντομα.

The Shapes: Φωτεινή Σιούτη, Σέβη Μολυντρή, Μαρίνα Τσακίρη, Δημήτρης Σάννας, Μαίρη Δασκαλάκη, Χρήστος Παπαχρήστος, Κατερίνα Κόρδα, Γιάννης Αργυρίου.

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

