«Μήδεια»: Οι τελευταίες παραστάσεις στην Αττική, με τις οποίες η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ολοκληρώνει την περιοδεία της

Ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, με επιλεγμένους σταθμούς στην Αττική, η περιοδεία της παράστασης «Μήδεια» του Ευριπίδη, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση η Ελληνίδα ηθοποιός επιστρέφει ύστερα από τρεις δεκαετίες σε έναν από τους ρόλους που επισφράγισαν την καριέρα της.

Η διασκευή και η σκηνοθεσία της Μήδειας έχουν γίνει από τον από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σέρβο σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς (Nikita Milivojević), ενώ την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πλαισιώνουν με ερμηνείες τους οι Ρένη Πιττακή, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος,Τάσος Σωτηράκης, και άλλοι ηθοποιοί ενός 12μελούς θιάσου που επιχειρεί να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

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Ο Μιλιβόγεβιτς με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα* ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

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Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Νικίτα Μιλιβόγεβιτς (Nikita Milivojević)

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ (Amalia Bennett)

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη

Πρωταγωνιστούν:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Κατερίνα Νταλιάνη

Μαριάμ Ρουχάτζε

Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

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