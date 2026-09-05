«Manolis – καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Η θεατρική παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο

Η εντυπωσιακή καλοκαιρινή παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, «Manolis – καρδιά σε τέσσερις χορδές», συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα, που έχει αποσπάσει ήδη εξαιρετικές κριτικές και μαγεύει κάθε βράδυ το κοινό που κατακλύζει το Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».