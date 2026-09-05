«Manolis – καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Η θεατρική παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο

Η εντυπωσιακή καλοκαιρινή παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, «Manolis – καρδιά σε τέσσερις χορδές», συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.
Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα, που έχει αποσπάσει ήδη εξαιρετικές κριτικές και μαγεύει κάθε βράδυ το κοινό που κατακλύζει το Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
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Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Αδαμοπούλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.
Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για ακόμα μία εμφάνιση στις 10/9.
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Το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη «Manolis / καρδιά σε τέσσερις χορδές» ανέβηκε για πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2024, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.
Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 και αναμετράται με τη μαγική συνθήκη του ανοιχτού χώρου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με νέα διανομή και νέα σκηνοθετική ματιά.
Πρωταγωνιστές
Πίτσα Παπαδοπούλου (Μητέρα Μανώλη Χιώτη) στις 27/8, 3/9 και 10/9
Γεράσιμος Γεννατάς (Μανώλης Χιώτης)
Πέννυ Μπαλτατζή (Μαίρη Λίντα)
Αργύρης Αγγέλου (Μουσικός, Κομπέρ, Κώστας Χατζηχρήστος)
Βανέσα Αδαμοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly)
Βασίλης Μαργέτης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Μανώλη Χιώτη)
Ελένη Μισχοπούλου (Μητέρα Μανωλη Χιώτη, Μαρία Κάλλας)
Κωνσταντίνος Μουταφτσής (φονιάς πατέρα Μανώλη Χιώτη, πρόεδρος Αμερικής)
Θάνος Κόνιαρης (νεαρός Μανώλης Χιώτης)
Μουσικοί
Παύλος Παφρανίδης (Ενορχήστρωση – Διδασκαλία, Μπουζούκι)
Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά)
Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο)
Κωνσταντίνος Σαπούνης (Τρομπέτα)
Κώστας Μπουντούρης (Κιθάρα)
Συντελεστές
Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης
Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη
Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Ζωγραφική σκηνικού – Φροντιστήριο: Βαλεντίνο Βαλάσης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου
Επιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης
Creative Agency: GridFox
Πληροφορίες
Ημέρες παραστάσεων
Σεπτέμβριος: 5, 6, 10, 11, 12, 13
Ώρα έναρξης: 21.00
Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά με 10 λεπτά διάλειμμα