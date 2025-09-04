«The Voice of Hind Rajab»: Ιστορικό χειροκρότημα 22 λεπτών στην πρεμιέρα της ταινίας στη Βενετία

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Voice of Hind Rajab» στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, σε σκηνοθεσία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, αφήνοντας ελάχιστα μάτια χωρίς δάκρυα στη Sala Grande.

Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του Φεστιβάλ, την οποία οι κριτικοί χαρακτήρισαν ως «την πιο δυνατή και επίκαιρη συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης», σύμφωνα με τον Guardian. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της 5χρονης Hind Rajab που έχασε τη ζωή της στις αρχές του πολέμου στη Γάζα, η ταινία ανταμείφθηκε με ένα ιστορικό χειροκρότημα διάρκειας 22 λεπτών. Ακόμα και όταν τα φώτα της αίθουσας χαμήλωσαν, το χειροκρότημα συνεχίστηκε, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης.

To «The Voice of Hind Rajab» φέρνει στο φως την τελευταία, αγωνιώδη τηλεφωνική κλήση της 5χρονης Hind η οποία τον Ιανουάριο του 2024 βρέθηκε παγιδευμένη στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περικυκλωμένη από τα νεκρά σώματα των θείων της και των τεσσάρων νεαρών ξαδέλφων της. Κρυμμένη κάτω από ένα κάθισμα η Hind κατάφερε να επικοινωνήσει με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS). Ωστόσο, τόσο το παιδί όσο και οι διασώστες που την αναζητούσαν, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της, υπήρχε κάτι πέρα από τις λέξεις της. Ήταν η φωνή της ίδιας της Γάζας που καλούσε σε βοήθεια – και κανείς δεν μπορούσε να την προσεγγίσει», δήλωσε η σκηνοθέτις η οποία χρησιμοποίησε με συγκλονιστικό τρόπο τις αυθεντικές συνομιλίες της μικρής για να αφηγηθεί την τραγική ιστορία μέσα από τα μάτια της ομάδας της Ερυθράς Ημισελήνου που μάχεται ενάντια στον χρόνο για να τη σώσει.

Σε δήλωση εκ μέρους ολόκληρης της παραγωγής, η ηθοποιός Saja Kilani ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ρωτάμε:Δεν είναι αρκετό; Αρκετά με τις μαζικές δολοφονίες, την πείνα, την καταστροφή, την απάνθρωπη μεταχείριση, τη συνεχιζόμενη κατοχή…η ιστορία της Χιντ φέρει το βάρος ενός ολόκληρου λαού. Η φωνή της είναι μία από τις 19.000 φωνές παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Είναι η φωνή κάθε μητέρας, πατέρα, γιατρού, δασκάλου, καλλιτέχνη, δημοσιογράφου, εθελοντή, διασώστη, καθένας από τους οποίους είχε το δικαίωμα να ζήσει, να ονειρευτεί, να υπάρχει με αξιοπρέπεια, αλλά όλα αυτά τους τα στέρησαν μπροστά στα μάτια τους. Και αυτές είναι μόνο οι φωνές που γνωρίζουμε. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να ειπωθεί».

Η μητέρα της 5χρονης, Wissam Hamada εξέφρασε την ελπίδα η ταινία να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου. «Όλος ο κόσμος μας άφησε να πεθάνουμε, να πεινάσουμε, να ζούμε με τον φόβο και να εκτοπιστούμε βίαια, χωρίς να κάνει τίποτα», συμπλήρωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από την πόλη της Γάζας, όπου ζει με τον πεντάχρονο γιο της.

Ο Μπραντ Πιτ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Χοακίν Φίνιξ και ο Αλφόνσο Κουαρόν είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών του δράματος, σύμφωνα με το Variety.

Ο Φίνιξ και η Ρούνεϊ Μάρα, η οποία επίσης συμμετείχε στο πρότζεκτ ως εκτελεστική παραγωγός, ήταν παρόντες στη Βενετία και αγκάλιασαν τους συντελεστές μετά την πρεμιέρα.