Τομ Ρόμπινς: Πέθανε στα 92 του ο εμβληματικός αμερικανός συγγραφέας

Ο εμβληματικός αμερικανός συγγραφέας Τομ Ρόμπινς γνωστός για το μοναδικό και αναγνωρίσιμο ύφος γραφής του, που συνδυάζει σουρεαλισμό, χιούμορ και φιλοσοφικές αναζητήσεις πέθανε στα 92 του χρόνια. Υπήρξε ένας από τους 100 καλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα σύμφωνα με το περιοδικό Writer’s Digest, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Την τραγική είδηση του θανάτου του ιδιαίτερα αγαπητού συγγραφέα ανακοίνωσε στο Facebook, η σύζυγός του, Αλέξα Ρόμπινς χωρίς να αναφέρει την αιτία θανάτου. «Ο αγαπημένος μου Τομ πέθανε ειρηνικά. Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τα πιστά του κατοικίδια. Σε όλα αυτά τα δύσκολα τελευταία κεφάλαια, ήταν γενναίος, αστείος και γλυκός».

«Ζήτησε να τον θυμούνται οι άνθρωποι διαβάζοντας τα βιβλία του» αναφέρει η ανάρτηση με τη σύζυγό του να προσθέτει: «Το πνεύμα του Τομ θα ζει στα μυθιστορήματά του, το μουσείο μας, τη βιβλιοθήκη και τη διάσωση ζώων».

«Είμαι ευγνώμων που είχα έναν τόσο υπέροχο σύζυγο. Θα μου λείπει για πάντα. Ο Τομ ήταν ο καλύτερος φίλος και συνεργάτης που θα μπορούσα να έχω. Μοιραστήκαμε 36 όμορφα και περιπετειώδη χρόνια μαζί. Αν υπάρχει αδελφή ψυχή, αυτός ήταν η δική μου. Αν ανοίξεις ένα από τα μυθιστορήματά του, θα τον βρεις ακόμα εκεί. Θα γελάει, θα χορεύει και θα μοιραστεί την τρελή σοφία του μαζί σου» έγραψε ακόμη η Αλέξα Ρόμπινς.

Με τη σύζυγό του απέκτησαν τρία παιδιά.

Γεννημένος στις 22 Ιουλίου 1932, στο Blowing Rock της Βόρειας Καρολίνας, ο Τομ Ρόμπινς φοίτησε στο Washington and Lee University αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του στη δημοσιογραφία προτού πάρει πτυχίο.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και κριτικός τέχνης, προτού τελικά στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Το πρώτο του βιβλίο, Another Roadside Attraction (Αμάντα, το Κορίτσι της Γης -1971), προκάλεσε αίσθηση με το πρωτότυπο ύφος του, ενώ άλλα γνωστά έργα του περιλαμβάνουν τα Even Cowgirls Get the Blues (Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν -1976), Jitterbug Perfume (Το Άρωμα του Ονείρου – 1984) και Still Life with Woodpecker (Τρυποκάρυδος – 1980).

Το βιβλίο του «Ακόμα και οι Kαουμπόισσες Mελαγχολούν» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1993 με την ομώνυμη ταινία που σκηνοθέτησε ο Γκας Βαν Σαντ. Ο εμβληματικός συγγραφέας ήταν γνωστός για το ανατρεπτικό ύφος και τις ψυχεδελικές αφηγήσεις του.

Έγραφε τα βιβλία του με το χέρι σε μπλοκ σημειώσεων, παράγοντας μόνο μερικές σελίδες την ημέρα, χωρίς να σχεδιάζει τίποτα εκ των προτέρων. Μια απόπειρα να χρησιμοποιήσει γραφομηχανή κατέληξε με τον συγγραφέα να τη σπάει με ένα κομμάτι ξύλο.