Τζέιν Φόντα για τον χαμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Συντετριμμένη είναι η μεγάλη Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα για τον χαμό του αγαπημένου της φίλου και συμπρωταγωνιστή, Ρόμπερτ Ρέντφορντ ο οποίος πέθανε σήμερα (16/09/25) σε ηλικία 89 ετών.

Απαρηγόρητη η 87χρονη σταρ του Χόλιγουντ Τζέιν Φόντα η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε πέντε ταινίες που έγραψαν ιστορία στον κινηματογράφο εξέφρασε την οδύνη της λίγο μετά την ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων.

«Πόνεσα πολύ όταν σήμερα το πρωί διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε», δήλωσε η Φόντα την οποία συνέδεε μακρά φιλία με τον Ρέντφορντ από το 1960. «Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας ωραίος άνθρωπος από κάθε άποψη. Υπερασπίστηκε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», δήλωσε ακόμα.

Η πρώτη τους ταινία μαζί ήταν το “Tall Story” το 1960, στη συνέχεια το “The Chase” το 1966, το “Ξυπόλητοι στο Πάρκο” το 1967 και το “The Electric Horseman” του 1979.

Σε σκηνοθεσία Τζιν Σακς, το «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» με πρωταγωνιστές τους Ρέντφορντ και Φόντα δείχνει την ιστορία ενός νιόπαντρου ζευγαριού που ζει σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Ηια την ταινία αυτή η Φοντα ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA.

50 χρόνια αργότερα, οι ηθοποιοί επανενώθηκαν στην οθόνη για τελευταία φορά για τη rom-com του Netflix “Out Souls at Night”, στην οποία έπαιξαν για άλλη μια φορά ένα ζευγάρι.

Και οι δύο σταρ είχαν παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2017.