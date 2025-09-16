Συμβαίνει τώρα:
Πολιτισμός

Τζέιν Φόντα για τον χαμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Είχαν παίξει σε πέντε ταινίες και τους ένωνε μια φιλία 65 ετών
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης και περιβαλλοντολόγος
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης και περιβαλλοντολόγος / REUTERS/ Fred Prouser

Συντετριμμένη είναι η μεγάλη Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα για τον χαμό του αγαπημένου της φίλου και συμπρωταγωνιστή, Ρόμπερτ Ρέντφορντ ο οποίος πέθανε σήμερα (16/09/25) σε ηλικία 89 ετών. 

Απαρηγόρητη η 87χρονη σταρ του Χόλιγουντ Τζέιν Φόντα η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε πέντε ταινίες που έγραψαν ιστορία στον κινηματογράφο εξέφρασε την οδύνη της λίγο μετά την ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων. 

«Πόνεσα πολύ όταν σήμερα το πρωί διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε», δήλωσε η Φόντα την οποία συνέδεε μακρά φιλία με τον Ρέντφορντ από το 1960. «Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας ωραίος άνθρωπος από κάθε άποψη. Υπερασπίστηκε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», δήλωσε ακόμα.

Η πρώτη τους ταινία μαζί ήταν το “Tall Story” το 1960, στη συνέχεια το “The Chase” το 1966, το “Ξυπόλητοι στο Πάρκο” το 1967 και το “The Electric Horseman” του 1979.

Σε σκηνοθεσία Τζιν Σακς, το «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» με πρωταγωνιστές τους Ρέντφορντ και Φόντα δείχνει την ιστορία ενός νιόπαντρου ζευγαριού που ζει σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Ηια την ταινία αυτή η Φοντα ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA.

50 χρόνια αργότερα, οι ηθοποιοί επανενώθηκαν στην οθόνη για τελευταία φορά για τη rom-com του Netflix “Out Souls at Night”, στην οποία έπαιξαν για άλλη μια φορά ένα ζευγάρι.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα
Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα στην πρεμιέρα της τελευταίας τους ταινίες / CAP/GOL ©GOL/Capital Pictures /MediaPunch ***NORTH AND SOUTH AMERICAS ONLY*** /IPX

Και οι δύο σταρ είχαν παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2017.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
«Συναισθηματική αξία», «Η μακριά πορεία», «Καυτό γάλα» και άλλες τέσσερις ταινίες από σήμερα στα σινεμά
Η ταινία «Συναισθηματική Αξία», που κέρδισε το Μέγα Βραβείο στις Κάννες φιλοδοξεί σε μεγαλύτερες διακρίσεις στο Χόλιγουντ και τα Όσκαρ με τους δημιουργούς της να έχουν βάλει ψηλά τον πήχη
Στιγμιότυπο από την ταινία Συναισθηματική αξία
Η Λίνα Μενδώνη στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη: «Μοναδική η αξία και τεράστια η ιστορική και αρχαιολογική σημασία του»
Η Υπουργός Πολιτισμού επισκέφτηκε τον Τύμβο Καστά αλλά και τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, για να παρακολουθήσει από κοντά τα έργα ανάδειξης και αποκατάστασης των μνημείων
λινα μενδωνη 1
Newsit logo
Newsit logo