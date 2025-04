Βαλ Κίλμερ: Ο ρόλος του Iceman που απέρριψε και το κινηματογραφικό θαύμα στο Top Gun που του έδωσε ξανά φωνή

Το «Top Gun» είναι μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες δράσης της δεκαετίας του 1980, με τον Τομ Κρουζ στον ρόλο του Πιτ «Maverick» Μίτσελ και τον Βαλ Κίλμερ ως Τομ «Iceman» Καζάνσκι. Ο Κίλμερ, που έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου 2025 λόγω πνευμονίας, αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο, θεωρώντας την ταινία αδιάφορη. Ευτυχώς, άλλαξε γρήγορα γνώμη, χαρίζοντας μία από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες της καριέρας του, στον ρόλο που τον ανέδειξε σε σταρ.

Η ταινία ακολουθεί τον Maverick (Τομ Κρουζ) καθώς εκπαιδεύεται στη διάσημη σχολή αεροπορίας Top Gun, όπου έρχεται αντιμέτωπος με σκληρό ανταγωνισμό, κυρίως από τον ψυχρό και υπολογιστικό αντίπαλό του, Τομ «Iceman» Καζάνσκι, τον οποίο υποδύεται ο Βαλ Κίλμερ, που πέθανε σε ηλικία 65 ετών από επιπλοκές πνευμονίας.

Η ταινία ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές αερομαχίες, τη ρομαντική ιστορία, την εμβληματική μουσική επένδυση (με τραγούδια όπως το Take My Breath Away των Berlin και το Danger Zone του Kenny Loggins) και τη δυναμική σκηνοθεσία. Το Top Gun σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Καθόλου τυχαίο ότι η ταινία επιλέχθηκε από στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου, καθώς κρίθηκε «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική».

Το 2022, η ιστορία συνεχίστηκε με το Top Gun: Maverick, ένα εξίσου επιτυχημένο σίκουελ.

Ωστόσο, κρύβεται μία ολόκληρη ιστορία από πίσω…

Ο ηθοποιός με τα χίλια πρόσωπα Βαλ Κίλμερ αποκάλυψε πως αρχικά δεν τον ενδιέφερε να αναλάβει τον ρόλο του «Iceman» στην ταινία του Τόνι Σκοτ, Top Gun. Μάλιστα, όταν του ζητήθηκε να πάει στην οντισιόν δεν ήθελε. «Δεν ήθελα να πάρω μέρος σε αυτό. Δεν με ενδιέφερε καθόλου αυτή η ταινία. Η ιστορία δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Δεν ήθελα τον ρόλο».

Όσο για το πώς άλλαξε γνώμη… «Ο ατζέντης μου, που είχε και τον Τομ Κρουζ, στην ουσία μου έκανε βασανιστήρια για να με αναγκάσει να πάω σε μια συνάντηση με τον σκηνοθέτη Τόνι Σκοτ λέγοντάς μου ότι είχε πάθει εμμονή μαζί μου» περιγράφει ο Κίλμερ στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «I’m Your Huckleberry».

Στην συνέχεια ο ηθοποιός εξηγεί πως προσπάθησε να απεμπλακεί από τον ρόλο δίνοντας μια εσκεμμένα «ανόητη» ερμηνεία στο δοκιμαστικό. «Διάβασα τα λόγια αδιάφορα και προς έκπληξη μου, μου έδωσαν το ρόλο. Ήμουν περισσότερο απογοητευμένος παρά ενθουσιασμένος» εξήγησε ηθοποιός.

Παρά τον αρχικό δισταγμό του, η ταινία του Σκοτ έσπασε τα ταμεία και τον βοήθησε να γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στο Χόλιγουντ και αποθέωσε την καριέρα του.

Ο Κίλμερ είχε μοιραστεί τις σκέψεις και τις αναμνήσεις του για την ταινία και το πόσο την σνόμπαρε στην αρχή, σε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το «Val», όπου διηγείται τη ζωή του έχοντας για φωνή του τον γιο του Τζακ, μιας και ο καρκίνος στον λάρυγγα, με τον οποίο διαγνώστηκε το 2014, του είχε στερήσει την ομιλία.

«Το σενάριο δεν με ενδιέφερε. Το βρήκα απλοϊκό και ηλίθιο καθώς δεν μου αρέσουν οι πολεμικές περιπέτειες», είχε πει για να συνεχίζει ότι τελικά πήρε τον ρόλο γιατί είχε τον ίδιο ατζέντη με τον Κρουζ ενώ ο σκηνοθέτης Τόνι Σκοτ γοητεύτηκε από την μπλαζέ παρουσία του στα δοκιμαστικά που έγιναν, χωρίς να ξέρει ποια ήταν η γνώμη του για το φιλμ!

Περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κίλμερ χρειάστηκε να «παρακαλέσει» για να παίξει τον ρόλο του «Iceman» στο σίκουελ της ταινίας, αφού οι παραγωγοί δεν είχαν συμπεριλάβει τον χαρακτήρα στα σχέδια τους. Άλλα πάλι υποστηρίζουν ότι ο Τομ Κρουζ ήταν αυτός που πάτησε πόδι και επέμεινε ότι έπρεπε να πείσουν τον Βαλ Κίλμερ να επιστρέψει για τη συνέχεια κι ενώ ο Κίλμερ είχε ήδη χάσει τη φωνή του.

Ο Βαλ Κίλμερ επιστρέφει στο «Top Gun: Maverick»

Αφού πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά ως υπολοχαγός Τομ «Iceman» Καζάνσκι στην ταινία “Top Gun” του 1986, ο Βαλ Κίλμερ επέστρεψε θριαμβευτικά, 36 χρόνια αργότερα, στο sequel «Top Gun: Maverick». Στην ταινία του 2022, ήταν πλέον ναύαρχος.

Εν τω μεταξύ, ο εμβληματικός ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο λαιμό το 2014 και αφού πέρασε από διάφορες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της τραχειοτομής, έχασε τη φωνή του.