Βαλ Κίλμερ: Το «αντίο» της παραγωγής του «Top Gun» στον ηθοποιό – «Το ανεξίτηλο σημάδι του ξεπέρασε είδη και γενιές»

Το δικό τους «αντίο» στον Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (01.04.2025), είπαν τόσο οι συνάδελφοι και οι φίλοι του, όσο και η παραγωγή του «Top Gun», από την οποία έγινε ευρέως γνωστός.

Ο Βαλ Κίλμερ έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε με την πνευμονία σε ηλικία μόλις 65 χρόνων. Η είδηση του θανάτου του σημάδεψε τους ανθρώπους του αλλά και το κοινό του, με αποτέλεσμα πλήθος καλλιτεχνών και φίλων να τον αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social media.

Ο επίσημος λογαριασμός στα social media των ταινιών «Top Gun» απέτισε φόρο τιμής στον σταρ με ένα στιγμιότυπο από την εμβληματική ταινία του 1986.

Στη λεζάντα έγραψε:

«Στη μνήμη του Βαλ Κίλμερ, του οποίου το ανεξίτηλο κινηματογραφικό σημάδι ξεπέρασε είδη και γενιές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Iceman».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Heat», Μάικλ Μανk, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του.

«Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας στο «Heat» πάντα θαύμαζα το εύρος, την εξαιρετική ευελιξία μέσα στην ισχυρή ροή του χαρακτήρα που είχε και εξέφραζε. Μετά από τόσα χρόνια που ο Βαλ πάλευε με την ασθένεια, διατηρώντας το πνεύμα του, αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή είδηση» ανέφερε.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο διάσημος ηθοποιός συμπρωταγωνίστησε μαζί με τους Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, Αλ Πατσίνο, Τζον Βόιτ, Τομ Σάιζμορ και Άσλεϊ Τζαντ, στην παραγωγή του 1995, σύμφωνα με το Deadline.

Ο ηθοποιός και γιος του Τζέιμς Μπρόλιν, o Tζος Μπρόλιν, σε ανάρτησή του στο Ιnstagram ανέφερε ότι θα του λείψει ο «φίλος» του.

«Ήσουν ένα έξυπνο, απαιτητικό, γενναίο, εξαιρετικά δημιουργικό πυροτέχνημα. Δεν έχουν μείνει πολλά σαν κι εσένα. Ελπίζω να σε δω εκεί, πάνω στους ουρανούς όταν τελικά βρεθώ. Μέχρι τότε, καταπληκτικές αναμνήσεις, υπέροχες σκέψεις», έγραψε και μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο διάσημος σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Βαλ Κίλμερ στο «Twixt», έγραψε:

«Ήταν ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός όταν ήταν ήδη στο λύκειο και αυτό το ταλέντο μεγάλωνε διαρκώς σε όλη του τη ζωή. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος για να δουλεύεις μαζί του και ήταν χαρά μου να τον γνωρίσω, θα τον θυμάμαι για πάντα».

Ο Αμερικανός συγγραφέας Ντον Γουίνσλοου, αποχαιρέτισε και εκείνος με τον δικό του τρόπο τον αγαπημένο ηθοποιό.

Goodbye Val.



You were here.

You mattered.

You were respected.

You left behind stunning work.

And a wonderful family.#valkilmer pic.twitter.com/jfFk0L97Fv