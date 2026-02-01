Yunan: Διαθέσιμη στους κινηματογράφους η ποιητική ταινία του Αμίρ Φακίρ Ελντίν

Η Weirdwave από τις 29 Ιανουαρίου παρουσιάζει στα σινεμά την ταινία Yunan του Αμίρ Φακίρ Ελντίν, μία ποιητική ταινία ξεχωριστής ομορφιάς για έναν συγγραφέα σε βαθύ αδιέξοδο που καταφεύγει στη Βόρεια Θάλασσα για να σώσει τον εαυτό του.

Στο πλευρό του Λιβανέζου πρωταγωνιστή Ζορζ Χαμπάζ, συναντάμε την εκπληκτική Χάνα Σιγκούλα και τον Τομ Βλάσιχα που γνωρίσαμε στο «Game of Thrones». Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό του 75ου Φεστιβάλ Βερολίνου ενώ είναι διαθέσιμη και στους κινηματογράφους μας από την Πέμπτη (29.01.2026).

Δείτε το τρέιλερ:

Η υπόθεση

Ο Μουνίρ, ένας συγγραφέας που ζει στο Αμβούργο, βρίσκεται σε βαθιά κατάθλιψη. Βιώνοντας ένα βαθύ υπαρξιακό και συγγραφικό αδιέξοδο, δραπετεύει σε ένα απομακρυσμένο γερμανικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, το Hallig Langeness, αποφασισμένος για όλα… Στο ταξίδι του, τον στοιχειώνει μια κρυπτική παραβολή που του κληροδότησε η μητέρα του, ένα υπνωτιστικό παραμύθι των παιδικών του χρόνων που τον συνδέει με την γενέτειρά του.

Στη σιωπή του απομονωμένου νησιωτικού καταφυγίου του, συναντά την αινιγματική Βαλέσκα (Χάνα Σιγκούλα) και τον τραχύ στην συμπεριφορά γιο της, τον Καρλ, ο οποίος τον αντιμετωπίζει εχθρικά. Καθώς οι μέρες διαδέχονται η μια την άλλη και η φύση αίφνης δείχνει το άτεγκτο πρόσωπό της, απλές πράξεις καλοσύνης αρχίζουν να υπερνικούν την αμοιβαία δυσπιστία των τριών αυτών φαινομενικά ανόμοιων ανθρώπων.

Θα ξυπνήσει άραγε ξανά η επιθυμία του ήρωα για ζωή;

Ήδη αναγνωρισμένος στους κύκλους του arthouse κυκλώματος, ο νεαρός συριο-παλαιστίνιος σκηνοθέτης Αμίρ Φακίρ Ελντίν παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της τριλογίας του για την Πατρίδα. Με το απολύτως προσωπικό στυλ του σε πλήρη ανάπτυξη, επιμένει στη δύναμη των μεγάλων εικόνων και στην ένταση της σιωπής, φιλοτεχνώντας ένα ατμοσφαιρικό «ταρκοφσκικό» ταμπλό όπου η άγρια φύση συμπληρώνει ιδανικά το πεδίο των εσωτερικών συγκρούσεων, αντανακλώντας την τρικυμισμένη ψυχή του ήρωα.

Στον στοχασμό του Yunan πάνω στην εξορία, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν στις ρίζες τους μόνο για να διαπιστώσουν ότι στην πραγματικότητα δεν έφυγαν ποτέ. Τίποτα στο παρελθόν δεν έχει αλλάξει, πέρα από τη θέση τους μέσα σε αυτό: «Θα έχεις χαθεί, ξεχαστεί. Σαν να μην ήταν η ύπαρξή σου τίποτα περισσότερο από μια ψευδαίσθηση».

«Το Yunan ξεκίνησε ως ένας στοχασμός πάνω στον εκτοπισμό, στα ήσυχα κενά που αυτός δημιουργεί μέσα μας και γύρω μας”, σημειώνει ο νεαρός σκηνοθέτης. «Ήθελα να διερευνήσω τι συμβαίνει όταν το οικείο καταρρέει, όταν η αίσθηση του σπιτιού και του να ανήκεις ραγίζει, αφήνοντάς μας να πλοηγηθούμε στη σιωπή που ακολουθεί».

Το Halligen και το φαινόμενο Land Unter όπου η θάλασσα καταπίνει τη γη μόνο και μόνο για να την αφήσει να αναδυθεί ξανά, δεν ήταν απλώς το ιδανικό σκηνικό για την ταινία, αλλά η τέλεια μεταφορά:

«Βύθιση, απώλεια και επιστροφή. Αυτό που χάνεται δεν εξαφανίζεται για πάντα, αλλά δεν επιστρέφει ποτέ αμετάβλητο. Δεν ήθελα αυτή η ταινία να προσφέρει την παρηγοριά της επιστροφής ή την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε απλώς να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε τα πράγματα ξανά όπως ήταν. Αντίθετα, ήθελα να εξερευνήσω τι συμβαίνει όταν το οικείο δεν είναι πλέον εφικτό».

Με αξέχαστα πλάνα-πίνακες, στοχαστικότητα και διάθεση ενδοσκόπησης που δεν γίνονται στιγμή βαρετές, και με την φύση του Βορρά σε ρόλο απόλυτου συμπρωταγωνιστή, το Υunan είναι μία αξέχαστη ταινία-σχόλιο για την πατρίδα, την εξορία, τις σύνθετες και οδυνηρές σχέσεις με τη μάνα και τον πατέρα και εν τέλει το εφήμερο της ύπαρξης, τη λύτρωση και τη λήθη.

Συντελεστές

Yunan (Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία, 2025, 124’)

Σκηνοθεσία: Αμίρ Φακίρ Ελντίν

Σενάριο: Αμίρ Φακίρ Ελντίν

Ηθοποιοί: Ζορζ Χαμπάζ, Χάνα Σιγκούλα, Toμ Βλάσιχα, Αλί Σουλιμάν