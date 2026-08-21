Συνταγή για κουγκλόφ με ξανθές σταφίδες και ρούμι



Το Kouglof ή Gugelhupf, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά κέικ της Αλσατίας και των γειτονικών περιοχών της Κεντρικής Ευρώπης.

Ψήνεται στην ιδιαίτερη ψηλή φόρμα με την τρύπα στο κέντρο και τις έντονες ραβδώσεις, που του χαρίζουν το χαρακτηριστικό του σχήμα και βοηθούν τη ζύμη να ψηθεί ομοιόμορφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην παραδοσιακή εκδοχή του, παρασκευάζεται με αφράτη ζύμη που θυμίζει τσουρέκι ή μπριός, εμπλουτισμένη με βούτυρο και ξανθές σταφίδες που έχουν προηγουμένως μουλιάσει σε ρούμι.

Κατά το ψήσιμο αποκτά λεπτή, χρυσαφένια κόρα, ενώ το εσωτερικό παραμένει μαλακό και αρωματικό.

Στην Αλσατία συνηθίζεται να σερβίρεται στο πρωινό με βούτυρο και μαρμελάδα ή στο απογευματινό τραπέζι, με καφέ ή τσάι, πασπαλισμένο μόνο με λίγη άχνη ζάχαρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κουγκλόφ

Υλικά (για στρογγυλή φόρμα με τρύπα 24-26 εκ.):

500 γρ. αλεύρι για τσουρέκι ή δυνατό αλεύρι

10 γρ. ξηρή μαγιά ή 25 γρ. νωπή

250 ml χλιαρό πλήρες γάλα

90 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

180 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

8 γρ. αλάτι

150 γρ. ξανθές σταφίδες

60 ml σκούρο ρούμι

ξύσμα από 1 λεμόνι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

20 ολόκληρα αμύγδαλα

Για το τελείωμα:

άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τις σταφίδες στο ρούμι για περίπου μία ώρα και τις στραγγίζουμε καλά.

Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα μαζί με μία κουταλιά από τη ζάχαρη και αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά.

Σε μεγάλο μπολ ή στον κάδο του μίξερ ανακατεύουμε το αλεύρι, την υπόλοιπη ζάχαρη και το αλάτι.

Προσθέτουμε τα αυγά, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το μείγμα της μαγιάς και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί λεία ζύμη.

Ενσωματώνουμε σταδιακά το μαλακό βούτυρο, συνεχίζοντας το ζύμωμα μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και να ξεκολλά από τα τοιχώματα του κάδου.

Προσθέτουμε τις σταφίδες και ζυμώνουμε για λίγο ακόμη, ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Βουτυρώνουμε καλά τη φόρμα και τοποθετούμε ένα αμύγδαλο στον πάτο κάθε αυλάκωσης.

Μεταφέρουμε τη ζύμη στη φόρμα, καλύπτουμε και αφήνουμε να φουσκώσει ξανά για περίπου 40-50 λεπτά.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 40-45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε το Κουγκλόφ να σταθεί για 10 λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε πάνω σε σχάρα.

Μόλις κρυώσει εντελώς, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

