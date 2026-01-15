Tasteit

Συνταγή για κριθαράκι με κοτόπουλο και κρέμα κάρι – καρύδας

Έτοιμο σε 20 λεπτά
Κριθαράκι με κάρι και κοτόπουλο
Κριθαράκι με κάρι και κοτόπουλο
Ηλιάνα Σκιαδά

Γρήγορο και comfort φαγητό που μπορούμε να φτιάξουμε το βράδυ μετά τη δουλειά.

Δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, από μέρους μας και βγαίνει απίστευτα κρεμώδες και αρωματικό.

Τρώγεται ζεστό, μόλις βγει από τη φωτιά, αλλά μπορεί να ξαναζεσταθεί, την επόμενη μέρα, αν σας περισσέψει.

Μπορούν να γίνουν όλες οι προσαρμογές που σας εξυπηρετούν, καθώς τα υλικά είναι ευέλικτα.

Μέτριο ή χονδρό κριθαράκι, φιλεταρισμένο κοτόπουλο από στήθος ή μπούτι. Η γεύση θα είναι εκεί.

Κριθαράκι με κοτόπουλο και κρέμα κάρι

Υλικά:

  • 4 κ.σ. φυτικό λάδι 
  • 500 γρ φιλέτο κοτόπουλου, σε μπουκιές (στήθος ή μπούτι χωρίς πέτσα)
  • 1 νεροπότηρο κριθαράκι χονδρό
  • 2 ποτήρια νερό
  • 250 ml κρέμα καρύδας (σε χάρτινη συσκευασία)
  • 1 κύβο ψυγείου κοτόπουλο
  • 2 κ.γ. κάρι (απαλό ή καυτερό)
  • 1 κ.γ. σκόνη σκόρδου
  • 1/2 κ.γ. τσίλι
  • 1/2 κ.γ. αλάτι
  • 1/2 κ.γ. πιπέρι
  • 1/2 κ.γ. κύμινο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε το κοτόπουλο. Προσθέτουμε σε λίγα λεπτά και το κριθαράκι να λαδωθεί και να γυαλίσει.

Αμέσως μετά, ρίχνουμε τα μπαχαρικά και όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση σε μέτρια θερμοκρασία.

Μαγειρεύουμε με ανοιχτό καπάκι γύρω στα 20 λεπτά.

Ανακατεύουμε τακτικά,  για να μην μας κολλήσει το κριθαράκι.

Βράζουμε νερό στο βραστήρα, για να συμπληρώσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί, χωρίς να κοπεί ο βρασμός του φαγητού.

