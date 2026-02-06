Συνταγή για μαρμελάδα μύρτιλο με σπόρους chia

Καιρός να αναβαθμίσουμε τις γεύσεις για το πρωινό μας, με μία μαρμελάδα που δεν μοιάζει με τις άλλες.

Είναι υγιεινή, σπιτική, ζωηρή, γεμάτη μύρτιλα, που είναι γνωστά για τις σύγχρονες διατροφικές τους αξίες.

Αυτή η υγιεινή μαρμελάδα blueberry – chia, δεν έχει καθόλου ζάχαρη και έχει υπέροχα, φωτογενή όψη, πάνω σε τοστ, γιαουρτί ή ως topping σε γλυκίσματα.

Επίσης σε pancakes και smoothie bowls.

Έχει μόνο φυσική γλυκύτητα από τα φρούτα και μεγάλη θρεπτικότητα.

Μαρμελάδα μύρτιλο με τσία

Υλικά:

1 φλιτζάνι φρέσκα μύρτιλα (blueberries)

½ φλιτζάνι νερό

3 κουταλιές της σούπας σπόρους chia (μουλιασμένους)

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε κατσαρόλα τα μύρτιλα και το μισό φλιτζάνι νερό.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει βράση και αφήνουμε να σιγοβράσει, πιέζοντας απαλά τα φρούτα με μια ξύλινη κουτάλα για να απελευθερώσουν τους χυμούς τους.

Προσθέτουμε τους μουλιασμένους σπόρους chia και ανακατεύουμε καλά ώστε να ομογενοποιηθούν.

Αφήνουμε να σιγοβράσει για 10–15 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά ώστε να μην κολλήσει, μέχρι το μείγμα να πήξει και να αποκτήσει υφή μαρμελάδας.

Αφαιρούμε από τη φωτιά, αφήνουμε να κρυώσει και τοποθετούμε σε γυάλινο αποστειρωμένο βάζο που κλείνει αεροστεγώς. Φυλάσσουμε στο ψυγείο έως και μία εβδομάδα.

Αν θέλουμε λεία υφή, περνάμε τη μαρμελάδα με ραβδομπλέντερ πριν προσθέσουμε τους σπόρους chia.

Μπορούμε να προσθέσουμε λίγες σταγόνες λεμονιού για οξύτητα, ή μια κουταλιά μέλι, αν προτιμούμε λίγο πιο γλυκιά γεύση.