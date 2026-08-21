Συνταγή για σούπα με σπασμένα λαζάνια και κιμά

Τα λαζάνια προσπερνούν το ταψί και μπαίνουν στην κατσαρόλα σε μια διαφορετική εκδοχή που συνδυάζει τη θαλπωρή μιας ζεστής σούπας με όλες τις γνώριμες γεύσεις του κλασικού ιταλικού πιάτου.

Η Broken Lasagna Noodle Soup έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και στους food editors, καθώς προσφέρει τη γεύση του αγαπημένου φαγητού του Garfield, χωρίς τον χρόνο προετοιμασίας και ψησίματος.

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Η λογική της είναι απλή: τα φύλλα από τα λαζάνια σπάνε με το χέρι σε ακανόνιστα κομμάτια και μαγειρεύονται απευθείας μέσα σε μια πλούσια σάλτσα ντομάτας με ζωμό.

Η παρουσία της ρικότας και της μοτσαρέλας στο τέλος, επαναφέρει τη γνώριμη κρεμώδη αίσθηση από τα κλασικά λαζάνια.

Η συνταγή έγινε μία από τις τάσεις του TikTok, καθώς ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ανάγκη για φαγητά που είναι εύκολα στην παρασκευή τους αλλά παραμένουν γεμάτα γεύση.

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Broken lasagna noodle soup

Υλικά (για 4-6 άτομα):

400 γρ. ξερά φύλλα λαζάνια

400 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

700 γρ. ντομάτα κονκασέ ή passata

1,2 λίτρα ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών

2 κ.σ. ελαιόλαδο

150 γρ. φρέσκο σπανάκι

250 γρ. ρικότα

150 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

50 γρ. παρμεζάνα

1 κ.γ. ρίγανη ή βασιλικός

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρουμε τον κιμά μέχρι να πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσει.

Ρίχνουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να απελευθερώσει το άρωμά του.

Προσθέτουμε την ντομάτα, τον ζωμό, τη ρίγανη ή τον βασιλικό και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά.

Σπάμε με το χέρι, τα φύλλα λαζανιών, σε ακανόνιστα κομμάτια και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα.

Μαγειρεύουμε για 10-12 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι τα ζυμαρικά να μαλακώσουν αλλά να κρατούν το σχήμα τους.

Προσθέτουμε το φρέσκο σπανάκι και μαγειρεύουμε για ακόμη 1-2 λεπτά, μέχρι να μαραθεί λίγο, αλλά να παραμείνει «ζωντανό».

Δοκιμάζουμε για αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, προσθέτοντας σε κάθε πιάτο μια γενναία κουταλιά ρικότα, την τριμμένη μοτσαρέλα και λίγη παρμεζάνα.