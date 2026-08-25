Συνταγή για σπιτικό μιλφέιγ με φρέσκα σύκα

Αγαπάμε το μιλφέιγ για την αντίθεση ανάμεσα στην τραγανή σφολιάτα και τη βελούδινη κρέμα.

Τα φρέσκα σύκα προσθέτουν φυσική γλυκύτητα και διακριτικό άρωμα, μετατρέποντας το κλασικό γαλλικό γλυκό σε ένα επιδόρπιο που ταιριάζει ιδιαίτερα στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.

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Τα σύκα δεν χρειάζονται ιδιαίτερη επεξεργασία. Όταν είναι ώριμα, αρκεί να κοπούν λίγο πριν από τη συναρμολόγηση, ώστε να διατηρήσουν τη σάρκα και τους χυμούς τους.

Αν είναι πολύ γλυκά, δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου μέλι.

Το μιλφέιγ συναρμολογείται πάντα λίγο πριν από το σερβίρισμα, ώστε η σφολιάτα να διατηρηθεί τραγανή.

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Μιλφέιγ με σύκα

Υλικά (για 8 μερίδες):

Για τη σφολιάτα:

2 φύλλα σφολιάτας βουτύρου

30 γρ. άχνη ζάχαρη

Για την κρέμα:

500 ml πλήρες γάλα

120 γρ. ζάχαρη

4 κρόκοι αυγών

45 γρ. κορν φλάουρ

30 γρ. βούτυρο

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

250 ml κρέμα γάλακτος 35%

Για τη γέμιση:

8-10 ώριμα φρέσκα σύκα

1 κ.σ. μέλι

Για το τελείωμα:

άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Τοποθετούμε τα φύλλα σφολιάτας ανάμεσα σε δύο λαμαρίνες ή ταψιά, ώστε να ψηθούν χωρίς να φουσκώσουν.

Ψήνουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς και τα κόβουμε σε ορθογώνια κομμάτια ίδιου μεγέθους.

Για την κρέμα: Ζεσταίνουμε το γάλα.

Σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ. Προσθέτουμε σταδιακά το ζεστό γάλα και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα.

Ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο και τη βανίλια.

Καλύπτουμε την επιφάνειά της με μεμβράνη και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε απαλή σαντιγί και την ενσωματώνουμε στην κρύα κρέμα με απαλές κινήσεις.

Κόβουμε τα σύκα σε λεπτές φέτες λίγο πριν από τη συναρμολόγηση και τα ραντίζουμε με μέλι.

Τοποθετούμε ένα φύλλο σφολιάτας, απλώνουμε την κρέμα, προσθέτουμε τα σύκα και επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις. Ολοκληρώνουμε με σφολιάτα.

Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη λίγο πριν από το σερβίρισμα.