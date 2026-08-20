Συνταγή για συκωτάκια πουλερικών με μπέικον

Τα συκωτάκια πουλερικών έχουν απαλή υφή και πλούσια γεύση, γι’ αυτό και συνδυάζονται συχνά με καπνιστά αλλαντικά.

Το μπέικον προσθέτει αλμύρα και καπνιστό άρωμα, ενώ το λίπος που βγαίνει κατά το σοτάρισμα γίνεται η βάση για τη σάλτσα του πιάτου.

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Τα συκωτάκια πρέπει να στεγνώσουν και να μπουν σε δυνατή φωτιά για σύντομο μαγείρεμα, ώστε να σοταριστούν και όχι να βράσουν και να παραμείνουν τρυφερά και ζουμερά στο εσωτερικό.

Ένα σβήσιμο με λευκό κρασί και λίγο βούτυρο στο τέλος αρκούν για να δέσουν τις γεύσεις, χωρίς να καλύψουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του βασικού υλικού.

Σερβίρουμε ιδανικά με πουρέ πατάτας, ρύζι ή φρέσκο χωριάτικο ψωμί, που θα απορροφήσει τη σάλτσα του τηγανιού.

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Συκωτάκια πουλερικών με μπέικον

Υλικά (για 4 άτομα):

700 γρ. συκωτάκια κοτόπουλου, καθαρισμένα

150 γρ. μπέικον, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

60 ml ελαιόλαδο

30 γρ. βούτυρο

120 ml ξηρό λευκό κρασί

1 κ.γ. μουστάρδα

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

αλάτι, μόνο αν χρειαστεί

Εκτέλεση:

Στεγνώνουμε καλά τα συκωτάκια με απορροφητικό χαρτί και αφαιρούμε τυχόν μεμβράνες ή νεύρα.

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό και να αποδώσει το λίπος του. Το μεταφέρουμε σε πιάτο.

Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν.

Ανεβάζουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα συκωτάκια σε μία στρώση. Τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρώμα, χωρίς να παραψηθούν.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί στη σάλτσα.

Ρίχνουμε το βούτυρο και ανακινούμε το τηγάνι μέχρι να λιώσει και να γυαλίσει η σάλτσα.

Επιστρέφουμε το μπέικον στο τηγάνι, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως.