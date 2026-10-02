Συνταγή για σαλάτα ταμπουλέ με κινόα και φέτα

Κινόα, μυρωδικά, ντομάτα, αγγούρι και φέτα σε μια δροσερή σαλάτα με λεμονάτη γεύση.

Το κλασικό ταμπουλέ βασίζεται στο πλιγούρι, όμως η κινόα του δίνει διαφορετική υφή και κάνει τη σαλάτα πιο σύγχρονη, χωρίς να χάνει τον φρέσκο χαρακτήρα της.

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Η προσθήκη της φέτας την κάνει ακόμη πιο χορτατική.

Το λεμόνι και το ελαιόλαδο λειτουργούν σαν απλό, καθαρό ντρέσινγκ και δένουν όλα τα υλικά χωρίς να καλύπτουν τα αρώματά τους.

Προσέχουμε να ξεπλύνουμε καλά την κινόα πριν από το βράσιμο, ώστε να απομακρύνουμε την πικράδα που μπορεί να έχει.

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Ταμπουλέ με κινόα και φέτα

Υλικά:

185 γρ. κινόα

500 γρ. νερό

10 γρ. αλάτι για το βράσιμο, συν επιπλέον για τη σαλάτα

60 γρ. φρέσκο χυμό λεμονιού

60 γρ. ελαιόλαδο

100 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

25–30 γρ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

30 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 αγγούρι χωρίς τους σπόρους, σε μικρούς κύβους

300 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση

225 γρ. φέτα, σε κύβους

3–4 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε καλά την κινόα κάτω από τρεχούμενο νερό και τη στραγγίζουμε. Βάζουμε το νερό σε κατσαρόλα και, μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε την κινόα και περίπου 10 γρ. αλάτι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι κόκκοι και να ανοίξουν.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, στραγγίζουμε αν έχει περισσέψει νερό και μεταφέρουμε αμέσως την κινόα σε ένα μεγάλο μπολ. Όσο είναι ακόμη ζεστή, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά, ώστε να απορροφήσει τα αρώματα και την αφήνουμε να κρυώσει.

Σε μεγαλύτερο μπολ βάζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον δυόσμο, τον μαϊντανό, το αγγούρι και τα ντοματίνια. Αλατίζουμε με μέτρο και προσθέτουμε το πιπέρι.

Ρίχνουμε την κρύα πλέον κινόα και ανακατεύουμε καλά, ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα τα υλικά.

Στο τέλος προσθέτουμε τη φέτα και ανακατεύουμε πολύ απαλά, για να μη διαλυθούν οι κύβοι. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι, το πιπέρι ή το λεμόνι, ανάλογα με τη γεύση που θέλουμε.

Σερβίρουμε αμέσως σε θερμοκρασία δωματίου ή αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγο και τη σερβίρουμε δροσερή.