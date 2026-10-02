Συνταγή για μπουγάτσα με κρέμα τσιζκέικ και φύλλο κρούστας

Η κλασική μπουγάτσα με κρέμα, συναντά εδώ, το cheesecake.

Γίνεται με φύλλα κρούστας που ψήνονται σε λεπτές, τραγανές στρώσεις, ενώ στο κέντρο τους μπαίνει μια πλούσια κρέμα με βάση το φρέσκο τυρί κρέμα.

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Το ξύσμα λεμονιού δίνει άρωμα και ο χυμός εξισορροπεί τη λιπαρότητα του τυριού.

Η τεχνική είναι απλή, με ένα μόνο σημείο να θέλει προσοχή: τα φύλλα δεν τα στρώνουμε ένα-ένα. Τα κόβουμε σε λεπτές ροδέλες και τα αφήνουμε να δημιουργήσουν μια πιο ανάλαφρη, ακανόνιστη βάση και επιφάνεια.

Το μείγμα αυγού και βουτύρου βοηθά να ψηθούν και να τραγανίσουν, ενώ η κρέμα τυριού παραμένει βελούδινη στο κέντρο.

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Μπουγάτσα-τσιζκέικ

Υλικά:

Για ταψί 25 × 25 εκ.

1 πακέτο φύλλο κρούστας, περίπου 450 γρ.

500 γρ. φρέσκο τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου

3 αυγά, περίπου 150 γρ.

50 γρ. ζάχαρη άχνη

ξύσμα από 1 λεμόνι

20 γρ. χυμός λεμονιού

80 γρ. γάλα

80 γρ. βούτυρο, λιωμένο

ζάχαρη άχνη και κανέλα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε καλά ένα τετράγωνο ταψί 25 × 25 εκ.

Ετοιμάζουμε πρώτα την κρέμα. Σε ένα μπολ δουλεύουμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη άχνη, ένα από τα αυγά, το ξύσμα και τον χυμό του λεμονιού. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε λεία και ομοιογενή κρέμα, χωρίς να χτυπήσουμε υπερβολικά το μείγμα.

Σε δεύτερο μπολ χτυπάμε τα δύο υπόλοιπα αυγά με το γάλα και το λιωμένο βούτυρο.

Ανοίγουμε τα φύλλα κρούστας και τα τυλίγουμε χαλαρά σε ρολό. Με κοφτερό μαχαίρι κόβουμε το ρολό σε λεπτές ροδέλες, περίπου 1 εκ. Οι μικρές λωρίδες φύλλου που δημιουργούνται τις ανοίγουμε ελαφρά με τα χέρια μας και τις απλώνουμε στο ταψί, δημιουργώντας μια αφράτη, ακανόνιστη στρώση.

Ραντίζουμε ομοιόμορφα τη μισή ποσότητα από το μείγμα αυγού, γάλακτος και βουτύρου πάνω στα φύλλα, χρησιμοποιώντας κουτάλι ή πινέλο ώστε να βραχούν όσο χρειάζεται χωρίς να μουσκέψουν.

Απλώνουμε από πάνω την κρέμα τυριού και την ισιώνουμε απαλά με μια σπάτουλα.

Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα κομμένα φύλλα και περιχύνουμε με το υπόλοιπο μείγμα αυγού και βουτύρου.

Ψήνουμε για 20-30 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να φουσκώσει και να αποκτήσει βαθύ χρυσαφί χρώμα. Αν πάρει χρώμα νωρίτερα από όσο έχει ψηθεί η κρέμα, σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο.

Αφήνουμε τη μπουγάτσα να κρυώσει καλά πριν την κόψουμε. Πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη και κανέλλα αν σας αρέσει και σερβίρουμε.