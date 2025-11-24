Central Wine Fair 2025: Η κεντρική Ελλάδα στο ποτήρι

Η Central Wine Fair επιστρέφει στην Αθήνα και φέτος μεταφέρεται στην Αίγλη Ζαππείου. Μια νέα τοποθεσία για μια διοργάνωση που κάθε χρόνο καθρεφτίζει τον παλμό της οινικής Κεντρικής Ελλάδας, με συμμετοχές που αυξάνονται και με παρουσία παραγωγών που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα του τόπου τους.

Στις 24 Νοεμβρίου, η Central Wine Fair 2025 συγκεντρώνει 60 οινοποιεία από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο γευσιγνωσίας στο κέντρο της Αθήνας. Η έκθεση απευθύνεται σε όσους αναζητούν πραγματική επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες, σε επαγγελματίες που θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και σε οινόφιλους που βλέπουν στη δοκιμή μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το terroir της περιοχής.

Το ενδιαφέρον της φετινής χρονιάς δεν περιορίζεται στον αριθμό των συμμετοχών, αλλά και στη θεματική προσέγγιση που ακολουθεί η έκθεση. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν παλαιωμένα Σαββατιανά της Αττικής, εκφραστικά Ασύρτικα από τη Στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης τη δυναμική της Λημνιώνας και των παλαιωμένων αποσταγμάτων της Θεσσαλίας. Η θεματική αυτή ενότητα λειτουργεί σαν ένας σύντομος οδηγός για τη γεωγραφία και την εξέλιξη των ποικιλιών, δίνοντας σε κάθε περιοχή τον χώρο να παρουσιάσει την οινοποιητική της εξέλιξη.

Η έκθεση οργανώνεται από τις ΕΝΟΑΚΕ, ΕΝΟΑΘΕ και ΕΝΟΑΑ, σε συνεργασία με τις ομάδες της Vinnovation και της Winetuned, και πραγματοποιείται με τη στήριξη των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Μεγάλος χορηγός είναι η CORK HELLAS, ενώ υποστηρικτές είναι οι TRYX και INNOVINO.

Η Central Wine Fair 2025 δεν είναι μόνο μια συγκέντρωση παραγωγών. Είναι μια σημείωση για το πώς οι τρεις αμπελουργικές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας συναντιούνται, συνομιλούν και αναδεικνύουν τον πλούτο τους μέσα από εκατοντάδες κρασιά, δείχνοντας τι σημαίνει ο ελληνικός αμπελώνας σήμερα.