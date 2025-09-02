Έρχονται οι Μεγάλες Μέρες Νεμέας 2025

Η καρδιά της Νεμέας θα χτυπήσει δυνατά τις προσεχείς ημέρες, καθώς ξεκινά το καθιερωμένο ετήσιο οινικό φεστιβάλ. Οι Μεγάλες Μέρες Νεμέας είναι η σημαντικότερη γιορτή κρασιού της περιοχής και αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους κορυφαίους οινικούς θεσμούς της χώρας.

Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, τα οινοποιεία της Νεμέας ανοίγουν τις πόρτες τους και με χαρά υποδέχονται τους οινόφιλους προκειμένου να τους παρουσιάσουν τα κρασιά τους. Φυσικά, το σπουδαίο αυτό φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στις γευσιγνωσίες στα οινοποιεία, αλλά συμπεριλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεματικά σεμινάρια. Στόχος του θεσμού, άλλωστε, είναι να αναδείξει τη μοναδική οινική κληρονομιά της Νεμέας και το κρασί, από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, είναι πολιτισμός.

Ανάμεσα στις δράσεις που ξεχωρίζουν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου είναι η θεματική «Κουζίνες Πελοποννήσου & Οίνος» με δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις 18:00. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο Σοφός με την επιμέλεια και την παρουσίαση κρασιών να αναλαμβάνει ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος (Sommelier Herve restaurant) και η δεύτερη στο εστιατόριο 17 Χωριά όπου το γενικό πρόσταγμα θα έχει ο Στέφανος Κόγιας (DipWSET).

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και το πολιτιστικό δρώμενο «Το Συμπόσιο των αγγέλων» που αποτελεί μια πρωτόγνωρη σπονδή στους αμπελουργούς της Νεμέας, που μέσα από μια γιγαντοοθόνη αναδεικνύουν το μεγαλείο της ιστορικής συμπόρευσης της χώρας των Ελλ-οίνων, με μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής όπως οι Μ. Θεοδωράκης, Μ. Χατζηδάκης, Σ. Ξαρχάκος, Δ. Σαββόπουλος, Γ. Μαρκόπουλος, Μ. Λοΐζoς, Λ. Κηλαϊδόνης, Β. Τσιτσάνης, Α. Καλδάρας κ.α.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές γευσιγνωσίες στον χώρο του Συνδέσμου, αλλά και πιο εξειδικευμένες για τις οποίες απαιτείται προκράτηση θέσεων, όπως Γευσιγνωσία «Ροζέ Αγιωργίτικο”» από τη Μαρία Τζίτζη (Χημικός-οινολόγος, συγγραφέας), η Γευσιγνωσία «Τα λευκά της Νεμέας» από τον Σταύρο Μουστάκα-Οκταποδά DipWSET, Γευσιγνωσία «Π.Ο.Π. ΝΕΜΕΑ» με τον Κώστα Τουλουμτζή (Οινοχόος) και η Γευσιγνωσία «Ανακαλύπτοντας την πολυπλοκότητα της Νεμέας, 4 ποτήρια τη φορά» από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW που θα περιλαμβάνει μια τυφλή γευστική δοκιμή κρασιών (πάνω από 20 ετικέτες) που προέρχονται από τους οινοπαραγωγούς της Νεμέας και θα απαντά στο ερώτημα του πόσο καλά γνωρίζουμε το Αγιωργίτικο.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το Masterclass “Κυδωνίτσα”, (τιμώμενη Ελληνική ποικιλία στο φεστιβάλ- θα γίνει γευσιγνωσία με Κυδωνίτσες από όλη την Πελοπόννησο, αλλά και η Γευσιγνωσία Σπάνιων παλαιωμένων οίνων Π.Ο.Π. ΝΕΜΕΑ από τη δημοσιογράφο Οίνου Ελένη Κεφαλοπούλου.

Οι Μεγάλες Μέρες της Νεμέας κλείνουν φέτος, αισίως τα 21 τους χρόνια και είναι αφιερωμένες στη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική ζώνη της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει 17 χωριά. Οι εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν 30 περίπου οινοποιεία, θα πραγματοποιηθούν στη Νεμέα και τα οινοποιεία της περιοχής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.