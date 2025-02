Γιάννης Καρακάσης ΜW: To Great Greek Wines βραβεύει την πραγματική αριστεία

Ο Γιάννης Καρακάσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στους οινόφιλους. Ναι μεν είναι Master of Wine, ένας από τους 421 που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, αλλά ειδικά σε ότι αφορά στον χώρο του ελληνικού κρασιού θεωρείται ένας star, χάρη στην επίμονη ενασχόλησή του με τον χώρο και φυσικά χάρη στα Great Greek Wines.

Πέρα όμως από αυτά, είναι ένας εξαιρετικός συνομιλητής κι αυτό αποδείχθηκε – για μια ακόμη φορά- στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Είμαι σίγουρη ότι σας έχουν ρωτήσει πολλοί, αλλά δεν γίνεται να μην μας εξηγήσετε τι είναι ακριβώς το Great Greek Wines και ποια η φιλοσοφία του;

Πρόκειται για μια καινοτόμα πλατφόρμα που στοχεύει στην εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού και διηγείται το παρόν του, την παράδοση και την αισθητική του, δίνοντας έμφαση στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό.

Τι ακριβώς θα γίνει στο διαγωνιστικό κομμάτι;

Η διεθνής ομάδα των κριτών, μιλάμε για την dream team του χώρου, η οποία διαθέτει όχι μόνο πρακτική γνώση, αλλά και βαθιά αγάπη για τον ελληνικό αμπελώνα, θα αξιολογήσει τα κρασιά που θα συμμετέχουν. Οι σημειώσεις και οι βαθμολογίες των κριτών, θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται μέσω ενός ειδικού λογισμικού, εξασφαλίζοντας απόλυτη αμεροληψία. Να πούμε, σε αυτό το σημείο πως μόνο το 10% των συμμετοχών, μπαίνει στην τελική λίστα, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε τον έντονο ανταγωνισμό και την ποιότητα των κρασιών που αναδεικνύουμε. Οι νικητές ανακοινώνονται χωρίς κατάταξη, αλφαβητικά, γιατί για εμάς η αριστεία δεν είναι αριθμός. Επιπλέον, φέτος εισάγεται μια ξεχωριστή κατηγορία EXCELLENT VALUE – THE LIST για 30 κρασιά με τιμή έως 19 ευρώ στο ράφι.

Η αρχή αυτού του ταξιδιού ξεκίνησε από τα 50 καλύτερα ελληνικά κρασιά, οπότε πως και γιατί από τα 50 GGW φτάσαμε στα GGW;

Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί διαρκώς εξελισσόμαστε. Μετά από 5 χρόνια πορείας που συνοδεύτηκαν από μεγάλες αυξήσεις στις συμμετοχές, αποφασίσαμε πως δεν θέλουμε να δεσμεύουμε το ελληνικό κρασί. Το 50 GGW ήταν κάτι σαν starting point. Εξάλλου και το site πάντα είχε τίτλο GGW, χωρίς τον αριθμό 50 μπροστά. Και μιας και μιλάμε για αριθμούς, αυτό το 10% των κρασιών που ξεχωρίζουν και είναι ένα πολύ αυστηρό νούμερο, δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση να το μεγαλώσουμε. Για φέτος.

Τι προσφέρει στους Έλληνες παραγωγούς και στο ελληνικό κρασί εν γένει ο θεσμός αυτός;

Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ότι πιο innovative ακόμη κι αν δεν βραβευτείς και απλά συμμετέχεις στη διαδικασία. Έχεις παγκόσμια προβολή– γιατί κανείς δεν μπορεί να το κάνει όπως εμείς- και ακόμη κι αν δεν μπεις στη λίστα, δεν έχεις απολύτως τίποτα να χάσεις. Το GGW βραβεύει την πραγματική αριστεία, οπότε εξ΄ορισμού αυτό δίνει παραπάνω αξία στα κρασιά και το αφορά μόνο η υψηλή ποιότητα και όχι η ποσότητα. Ακριβώς όπως είναι δομημένο και όλο το ελληνικό κρασί, η συνολική παραγωγή του οποίου δεν ξεπερνά τα 1.500.000 εκατόλιτρα. Και τα δύο οδηγούνται παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση.

Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το τι δράσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2025, στο πλαίσιο του GGW;

Είναι μια πάγια αρχή μου να μην επικοινωνώ πράγματα πριν την ώρα τους. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι πως αν μέχρι τώρα είχατε δει 5 πράγματα, φέτος θα δείτε 10. Δεν θέλω να κλέψω τη δυναμική αυτών των ιδεών. Εμείς, αμέσως μετά τον διαγωνισμό, παίρνουμε χαρτί και μολύβι και σχεδιάζουμε τις δράσεις που ονειρευόμαστε. Και φέτος έχουμε προτάσεις συνεργασίας μέχρι και στη Βραζιλία.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις της αγοράς του κρασιού απέναντι στο GGW;

Θετικότατες. Έτσι κι αλλιώς, ένα μεγάλο μέρος του GGW απαιτεί χορηγική υποστήριξη. Μας στηρίζει όλη αγορά, είναι μέσα σε αυτό και οι μεγάλες εταιρείες, ενώ πέρσι συμμετείχαν και 250 οινοπαραγωγοί. Το πιο σπουδαίο όμως για μένα είναι ότι “κατεβαίνουν” οινοποιεία που συνήθως δεν πηγαίνουν σε διαγωνισμούς. Προφανώς γιατί βλέπουν ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό και ουσιαστικό.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για φέτος;

Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Το GGW είναι μια πλατφόρμα ευέλικτη και μαζί με τον Γρηγόρη Μιχαήλο βλέπουμε και διαπιστώνουμε πόσο καλά έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα και πως θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς το καλύτερο στο μέλλον. Προς το πολύ καλύτερο.

Οπότε, να σας ρωτήσω τώρα πώς βλέπετε την εξέλιξη του θεσμού σε 10 χρόνια από τώρα;

Δεν έχω ανασφάλειες για το μέλλον. Το GGW είναι μια εξαιρετική ιδέα. Κι εμείς ακολουθούμε πάντα τις αρχές μας – διαφάνεια, συμμετοχικότητα, δημιουργία, πρόοδο και αξιοσύνη– για να μεταφέρουμε το μήνυμα του ελληνικού κρασιού σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με το Great Greek Wines καταγράφετε τις εξελίξεις που συμβαίνουν τώρα στο ελληνικό κρασί και εκδίδετε online το ετήσιο report Greek Wine Explained. Τι θα περιλαμβάνει φέτος;

Το Greek Wine Explained είναι ο πιο μεγάλος και πλήρης digital οδηγός για το ελληνικό κρασί, με περίπου 30.000 λέξεις και 135 σελίδες καθαρής πληροφορίας, ο οποίος φέτος έχει 15% περισσότερη ύλη, δηλαδή 20 σελίδες περισσότερες, χωρίς την παραμικρή διαφήμιση. Περιλαμβάνει νέα, εξελίξεις, τάσεις, για την ερχόμενη χρονιά. Θα βρείτε, επίσης, ανασκόπηση της αμπελουργικής χρονιάς του 2024, δύο συνεντεύξεις με τους Βασίλη Τσακτσαρλή και τον Stéphane Derenoncourt και σημαντικά άρθρα από τον Καθηγητή Σ. Κουνδουρά -για τις προκλήσεις της άρδευσης στη Σαντορίνη- τον Master of Wine Wojciech Bońkowski και την Ευμορφία Κωστάκη. Ακόμη, περιλαμβάνει μια εκτενή λίστα οινοποιείων και κρασιών, ταξινομημένη στις κατηγορίες New Promising Wineries, Wineries to Watch, Superb Value-for-Money Wineries και επιπλέον τη Must-have Wines μία μικρή λίστα κρασιών που δεν πρέπει να χάσετε το 2025.

Πέρσι η ενότητα In Depth ήταν αφιερωμένη στις ποικιλίες Ασύρτικο και Μαυροδάφνη, όπως και στην Αιγιάλεια, ως περιοχή. Φέτος ασχολούμαστε με την Αττική και το εξαιρετικό Σαββατιανό, τη Νεμέα με την καινοτόμο πρωτοβουλία των Nemea Lions, καθώς και την ανερχόμενη Λημνιώνα με δύο σπάνιες κάθετες γευσιγνωσίες του Σαββατιανού Παλαιά Κτήματα Παπαγιαννάκου και της Λημνιώνας Ζαφειράκη. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρέχονται πληροφορίες για όλες τις ελληνικές ποικιλίες κρασιού όπως αυτές αναφέρονται στον εθνικό κατάλογο, καθώς και στο δικό μας αρχείο. Αυτό το μέρος ειδικά είναι κάτι που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που κυκλοφορεί για δεύτερη χρονιά αυτός ο οδηγός και είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει με την Ευμορφία Κωστάκη με πάθος, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και κόπο.

Έχετε ασχοληθεί πολύ με το κρασί της Σαντορίνης και έχετε γράψει το βιβλίο του The Wines of Santorini, το οποίο ήταν υποψήφιο για André Simon Award – πως πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί το οινικό μέλλον του νησιού από τα πρόσφατα γεγονότα;

Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι μαζί με τους οινοπαραγωγούς του νησιού. Είμαι σίγουρος ότι τελικά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες. Γνωρίζετε, άλλωστε, πως η Σαντορίνη έχει περάσει, τραγικές στιγμές και μεγάλα ζόρια και στο παρελθόν, με ανθρώπινες απώλειες, αλλά κατάφερε να ορθοποδήσει. Γενικά πάντως, είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμη. Ας περάσουν πρώτα τα δύσκολα, να εκτονωθεί το φαινόμενο και μετά θα μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση.