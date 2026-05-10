Οδοιπορικό στα οινοποιεία της Κρήτης, μέρος 5ο: Εκεί όπου τα λουλούδια γίνονται κρασί και τα μεγάλα οράματα ριζώνουν στην πέτρα

Αφού εξερευνήσαμε τη δυτική πλευρά του νησιού και τη μαγευτική γοητεία της, η πυξίδα του οδοιπορικού μας γύρισε ξανά προς τα ανατολικά, επιστρέφοντας στον νομό Ηρακλείου.

Οι εμπειρίες που συλλέξαμε σε αυτή τη διαδρομή ήταν γεμάτες αυθεντικότητα, βαθιές συζητήσεις και ανθρώπους που έχουν κάνει το κρητικό κρασί σκοπό της ζωής τους.

Ακολουθεί το 5ο μέρος του οδοιπορικού μας.

Πρώτη στάση: Οινοποιείο Λουλούδης – Ανθισμένα όνειρα στις Δαφνές

Η επόμενη στάση μας βρήκε στις ξακουστές Δαφνές, περνώντας τις πόρτες του Οινοποιείου Λουλούδη. Εκεί με υποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης, Αντώνης Λουλούδης, ένας άνθρωπος αυθεντικός, βέρος Κρητικός, με τεράστια αγάπη για τον τόπο του και την οικογένειά του.

Η εικόνα φτάνοντας στο οινοποιείο είχε κάτι το γλυκά σουρεαλιστικό: το εξωτερικό μέρος ήταν κατάσπαρτο από μικρά, κίτρινα λουλούδια. Το όνομα του οινοποιού «Λουλούδης», λουλούδια παντού ολόγυρα, και ένα κρασί αφιερωμένο στον γιο του, ονόματι «Ο Μέγας Βασιλιάς», φτιαγμένο από Μοσχάτο Σπίνας, μια ποικιλία που ένα από τα κύρια αρωματικά της χαρακτηριστικά είναι, μαντέψτε, τα λουλούδια! Πόσες όμορφες συμπτώσεις χρειάζονται για να πεις ότι το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι απολύτως συνώνυμο με το ίδιο του το οινοποιείο;

Η αγάπη του για την οικογένεια και τη δουλειά του ξεχείλιζε σε κάθε του κουβέντα. Όταν ανεβήκαμε στα αμπέλια, σε ένα πανέμορφο σημείο των Δαφνών, σταθήκαμε σε ένα ξέφωτο ατενίζοντας τους αμπελώνες. Γυρνάει και μου λέει: «Το όνειρό μου είναι να φτιάξω ένα σπιτάκι εδώ και να μένουμε με τη σύζυγό μου, απολαμβάνοντας αυτή την προσπάθεια και τη θέα». Όταν συναναστρέφεσαι με έναν άνθρωπο που κρύβει τόση αγάπη για τους δικούς του και τη γη του, καταλαβαίνεις αμέσως και τι είδους κρασιά μπορεί να παράξει.

Τι να δοκιμάσετε: Σίγουρα τον «Μέγα Βασιλιά», το εξαιρετικό Μοσχάτο Σπίνας που είναι αφιερωμένο στον γιο του.

Αναζητήστε οπωσδήποτε τη δουλειά που κάνει το Οινοποιείο Λουλούδης πάνω στην ποικιλία Θραψαθήρι.

Δεύτερη στάση: Κτήμα Μενεξές – Μικρό οινοποιείο, μεγάλα κρασιά και ειλικρινείς κουβέντες

Συνεχίζοντας, κατευθυνθήκαμε στη φημισμένη ζώνη Ο.Π.Α.Π. (Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) των Αρχανών, για να επισκεφθούμε το Κτήμα Μενεξές. Εδώ θα τολμήσω να πω πως βίωσα τη μεγαλύτερη, ίσως, ευχάριστη έκπληξη της ημέρας.

Εκεί συναντήσαμε τον ιδιοκτήτη, Γιάννη Κυπριωτάκη, και τον γιο του, Γιώργο. Στην αρχή της συνάντησής μας, ο κύριος Γιάννης με πλησίασε με ειλικρίνεια και μου ψιθύρισε: «Εγώ δυσκολεύομαι λίγο με την κάμερα…». Τον καθησύχασα αμέσως και, φυσικά, τα γυρίσματα με τον ίδιο και τον Γιώργο κύλησαν εξαιρετικά, αποτυπώνοντας την αλήθεια αυτού του «μικρού οινοποιείου με τα μεγάλα κρασιά».

Πώς έβγαλα αυτό το συμπέρασμα; Αφού ολοκληρώσαμε το γύρισμα, καθίσαμε να δοκιμάσουμε. Η μαγεία των κρασιών του Κτήματος Μενεξές συνοδεύτηκε από την πιο όμορφη, βαθιά και ειλικρινή κουβέντα που είχα κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκεί συνειδητοποίησα στην πράξη πώς ένα σπουδαίο κρασί έχει τη δύναμη να ξεκλειδώσει τους ανθρώπους και να προχωρήσει μια συζήτηση σε μονοπάτια μεγάλα και ουσιαστικά.

Τι να δοκιμάσετε: Το εκπληκτικό Blend από Βιλάνα και Malvasia Aromatica, ένα κρασί που πραγματικά θα σας αφήσει άφωνους με τον χαρακτήρα του. Το ΠΟΠ Αρχάνες (Κοτσιφάλι – Μανδηλάρι), ένα συγκλονιστικό κόκκινο κρασί με τεράστιο αρωματικό βάθος και σπάνια πολυπλοκότητα.

Τρίτη στάση: Κτήμα Ζαχαριουδάκη – Τιθασεύοντας την Ορθή Πέτρα

Η μέρα μας έκλεισε με μια επίσκεψη στο Κτήμα Ζαχαριουδάκη. Για τον ιδιοκτήτη του οινοποιείου και πρόεδρο του Wines of Crete, Στέλιο Ζαχαριουδάκη, θα μπορούσα κάλλιστα να γράψω ένα ξεχωριστό, αυτόνομο άρθρο.

Μιλάμε για έναν άνθρωπο με αστείρευτη αγάπη για το κρητικό κρασί και με ένα ξεκάθαρο όραμα: να το δει να φτάνει στην κορυφή, εκεί που πραγματικά του αξίζει. Δημιούργησε ένα μοναδικό οινοποιείο στον εντυπωσιακό λόφο «Ορθή Πέτρα». Σε ένα σημείο όπου πριν από χρόνια δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, ο κύριος Στέλιος οραματίστηκε πως η γη αυτή μπορούσε να δώσει κάτι μοναδικό και να παράξει κρασιά ανώτερης ποιότητας. Και, φυσικά, το έκανε πράξη.

Όπως ακριβώς κατάφερε να δαμάσει και να τιθασεύσει την Ορθή Πέτρα, με το ίδιο πάθος προσπαθεί πλέον να αναδείξει συλλογικά τον κρητικό αμπελώνα σε όλο το οινόφιλο κοινό, εντός και εκτός συνόρων. Νιώθω ειλικρινά τυχερός που γνώρισα και συνομίλησα με αυτόν τον άνθρωπο, στον οποίο η ποιότητα -τόσο στα κρασιά, όσο στη ζωή και στο όραμά του- απλώς ξεχειλίζει.

Τι να δοκιμάσετε: Οπωσδήποτε το Βιδιανό τους, το οποίο έχει ωριμάσει αριστοτεχνικά σε βαρέλι και το ερυθρό Κοτσιφάλι. Και τα δύο είναι κρασιά που σου αποτυπώνονται στη μνήμη και στον ουρανίσκο από την πρώτη γουλιά και έχουν μια δυναμική παρουσία που θυμίζει έντονα τον ίδιο τον Στέλιο Ζαχαριουδάκη.

Το οδοιπορικό μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Οι εικόνες από τα αμπέλια του Ηρακλείου μας συντροφεύουν, καθώς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη και τελευταία μας στάση στο επόμενο άρθρο.