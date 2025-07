Pageo Wines Tasting 2025: Καλοκαιρινό ραντεβού με τα οινοποιεία του Δήμου Παγγαίου

Η καρδιά του ελληνικού οινοτουρισμού χτυπά δυνατά και βόρεια! Την Τετάρτη 30 Ιουλίου, στις 8:00 το απόγευμα, το Pageo Wines Tasting δίνει το πρώτο του ραντεβού με το οινόφιλο κοινό, φιλοδοξώντας να γίνει θεσμός: όλα τα οινοποιεία του Δήμου Παγγαίου ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση με ενθουσιασμό και θα παραβρεθούν στην Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα), σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά στη θάλασσα, για να παρουσιάσουν όλη την γκάμα των κρασιών τους, στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει πως δίνεται μια πολύ σημαντική επιλογή σε όσους παραβρίσκονται φέτος στην ευρύτερη περιοχή για διακοπές, να εμπλουτίσουν τον χρόνο τους ποιοτικά με μια γευστική δοκιμή που για πρώτη φορά συγκεντρώνει τα αρώματα και τις γεύσεις μιας τόσο πολυδιάστατης αλλά και ιστορικής περιοχής, στην παραγωγή κρασιών.

Παράλληλα όμως δημιουργούνται και εκείνοι οι δεσμοί, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην επίσκεψη αυτών των οινοποιείων, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στον τόπο διαμονής τους, ενισχύοντας έτσι τις συνθήκες οινοτουρισμού της περιοχής, ένα είδος τουρισμού που παρουσιάζει εκρηκτική άνοδο παγκοσμίως. Το Pageo Wines Tasting όμως αποτελεί και μια θαυμάσια ευκαιρία για γνωριμίες μεταξύ των συνεργατών από τους χώρους εστίασης και φιλοξενίας της περιοχής με τα οινοποιεία και τους ανθρώπους τους. Τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τον οινικό πλούτο της περιοχής τους και να εμπλουτίσουν τις λίστες τους με κρασιά που αναμφισβήτητα ταιριάζουν πολύ με την ντόπια κουζίνα. Η φράση “What Grows Together, Goes Together” δεν θα μπορούσε να ταιριάζει καλύτερα από ότι σε αυτή την περίπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τα οινοποιεία Κτήμα Βιβλία Χώρα, Οινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, Αμπελόεις, Οινοποιείο Μέντορ, Κτήμα Σεϊτανίδη Κτήμα Σιμεωνίδη Οινοποιείο Στογιάννης, Οινοποιία Τσικρικώνη, Χαρισματικοί Οίνοι και Κτήμα Χατζηγεωργίου, αλλά και τα Α. Τσάκαλος Αποστάγματα, καθώς και η Μελισσοκομία Χρηστίδη αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της τοπικής παραγωγής. Κι επειδή μιλάμε για κανονική γιορτή, την οινογευσία θα ακολουθήσει συναυλία με την Mυρτώ Βασιλείου.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα έχει μια ξεκάθαρα συμβολική τιμή (5€), ενώ η διοργάνωση είναι προϊόν συνεργασίας του Δήμου Παγγαίου και της Wine Style, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Καβάλας και της Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Στόχος είναι όχι μόνο η ανάδειξη της περιοχής ως οινικού προορισμού και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των οινοπαραγωγών και του κοινού, αλλά κυρίως το άνοιγμα νέων δυνατοτήτων στον τουριστικό και γαστρονομικό τομέα.