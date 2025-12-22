Συνεργασίες με διάρκεια: Το Christmas Wine Event της UPGRADE

Ένα εταιρικό event διαφορετικό από τα άλλα διοργάνωσε η UPGRADE, όπου η συμβουλευτική και το κρασί δημιούργησαν ένα μοναδικό pairing. Μια βραδιά για το κλείσιμο της χρονιάς αφιερωμένη στη διαδρομή της εταιρείας, στα milestones που τη διαμόρφωσαν και στους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά για να φτάσει έως εδώ.

Η βραδιά σχεδιάστηκε ως εμπειρία και όχι ως μια ακόμη τυπική εταιρική εκδήλωση. Η φιλοσοφία ήταν ξεκάθαρη. Όπως το καλό κρασί χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει, έτσι και οι συνεργασίες με ουσία χτίζονται σταδιακά, με συνέπεια, κοινές αξίες και ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Η UPGRADE επέλεξε να τιμήσει αυτή τη λογική, προσκαλώντας στενούς συνεργάτες και ανθρώπους του επαγγελματικού της οικοσυστήματος, με τους οποίους μοιράζεται κοινή φιλοσοφία και μακροχρόνια προοπτική.

Το Christmas wine party της UPGRADE λειτούργησε ως ένας συμβολικός απολογισμός της χρονιάς. Μια ευκαιρία να αναδειχθεί το πώς χτίζονται βιώσιμες επιχειρηματικές σχέσεις και πώς η στρατηγική, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν σε αποτέλεσμα. Όχι με θόρυβο, αλλά με διάρκεια.

Κεντρικό ρόλο στη βραδιά είχε ο Κώστας Ντάντος, Sommelier και Wine Consultant, ο οποίος επιμελήθηκε τη οινογνωσία και παρουσίασε επιλεγμένες ετικέτες κρασιών. Μέσα από τις ιστορίες των ποικιλιών, τη διαδικασία παλαίωσης και τα χαρακτηριστικά κάθε κρασιού, ενίσχυσε τον παραλληλισμό με τη συμβουλευτική προσέγγιση της UPGRADE και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επιλέγει, αναπτύσσει και διατηρεί τις συνεργασίες της.

Η φιλοσοφία της UPGRADE αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο σε κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης.

Επιλεγμένες συνεργασίες, όπως επιλεγμένες ποικιλίες κρασιού.

Σχέσεις με διάρκεια και προοπτική, που ωριμάζουν στον χρόνο.

Σταθερή προσήλωση στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Το event δεν είχε στόχο την εντύπωση, αλλά τη σύνδεση. Τη σύνδεση ανθρώπων, εμπειριών και κοινής πορείας. Σε μια περίοδο όπου οι συνεργασίες συχνά αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές, η UPGRADE επέλεξε να υπενθυμίσει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στη μακροχρόνια σχέση, στη συνέπεια και στη στρατηγική σκέψη.

Με αυτό το Christmas wine event, η UPGRADE έκλεισε τη χρονιά με τον τρόπο που την εκφράζει. Με ουσία, με ανθρώπινη διάσταση και με σεβασμό στο παρελθόν και στο μέλλον των συνεργασιών της.