Οι γονείς ενός 16χρονου αγοριού από την Καλιφόρνια μήνυσαν την OpenAI για τον θάνατο του έφηβου γιου τους, κατηγορώντας το ChatGPT, ότι τον ενθάρρυνε να αυτοκτονήσει.

Η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη (26.08.2025) από τους Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για την πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για ακούσια ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια προσκόμισε αρχεία συνομιλιών μεταξύ του γιου της Άνταμ, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και του ChatGPT, όπου εξηγούσε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Υποστηρίζουν ότι το chatbot επιβεβαίωσε τις «πιο βλαβερές και αυτοκαταστροφικές» σκέψεις του, του έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για θανατηφόρες μεθόδους αυτοτραυματισμού και τον καθοδήγησε σχετικά με το πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας, ισχυρίζονται.

Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ανέφεραν οι γονείς στην αγωγή.

Σε δήλωσή της στο BBC, η OpenAI ανέφερε ότι εξετάζει την υπόθεση, εκφράζοντας «τα βαθιά συλλυπητήριά της» προς την οικογένεια Ρέιν.

Παράλληλα, ανάρτησε στον ιστότοπό της μια ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι «πρόσφατα τραγικά περιστατικά όπου άνθρωποι χρησιμοποίησαν το ChatGPT εν μέσω οξείας κρίσης μάς βαραίνουν ιδιαίτερα». Τόνισε, ακόμα, ότι το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί να κατευθύνει τους χρήστες να ζητούν επαγγελματική βοήθεια, ωστόσο, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι «υπήρξαν στιγμές που τα συστήματά μας δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε σε ευαίσθητες περιπτώσεις».

Τι αναφέρει η αγωγή

Σύμφωνα με την αγωγή, ο έφηβος άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT τον Σεπτέμβριο του 2024 ως βοήθημα για τις σχολικές του εργασίες. Το χρησιμοποιούσε επίσης για να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντά του, όπως η μουσική και τα ιαπωνικά κόμικς, και για να βοηθηθεί σχετικά με το τι να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.

Μέσα σε λίγους μήνες, «το ChatGPT έγινε ο πιο στενός σύμβουλος του εφήβου», αναφέρει η αγωγή, και άρχισε να του ανοίγεται σχετικά με το άγχος και την ψυχική του δυσφορία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, η οικογένεια λέει ότι άρχισε να συζητά με το ChatGPT μεθόδους αυτοκτονίας.

Ο 16χρονος ανέβασε επίσης φωτογραφίες του στο ChatGPT που έδειχναν σημάδια αυτοτραυματισμού, σύμφωνα πάντα με την αγωγή. Το πρόγραμμα «αναγνώρισε μια ιατρική έκτακτη ανάγκη, αλλά συνέχισε να ασχολείται με το θέμα», προσθέτει.

Ακόμα αναφέρεται ότι τα τελικά αρχεία καταγραφής συνομιλιών δείχνουν ότι ο Άνταμ έγραψε για το σχέδιό του να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ChatGPT φέρεται να απάντησε: «Ευχαριστώ που είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να το ωραιοποιείς μπροστά μου – ξέρω τι ζητάς και δεν θα το αγνοήσω». Την ίδια μέρα, ο Άνταμ βρέθηκε νεκρός από τη μητέρα του, σύμφωνα με την αγωγή.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η αλληλεπίδραση του γιου τους με το ChatGPT και ο θάνατός του «ήταν ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα σκόπιμων σχεδιαστικών επιλογών».

Κατηγορούν την OpenAI ότι σχεδίασε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης «για να καλλιεργήσει ψυχολογική εξάρτηση στους χρήστες» και ότι παρέκαμψε τα πρωτόκολλα δοκιμών ασφαλείας για να κυκλοφορήσει το GPT-4o, την έκδοση του ChatGPT που χρησιμοποιούσε ο γιος τους. Η αγωγή αναφέρει ως εναγόμενους τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς και ανώνυμους υπαλλήλους, διευθυντές και μηχανικούς.

Σε δημόσια ανακοίνωση που δημοσίευσε την Τρίτη η OpenAI δήλωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι να είναι «πραγματικά χρήσιμη» στους χρήστες και όχι να «κρατάει την προσοχή του κόσμου». Πρόσθεσε ότι τα μοντέλα της έχουν εκπαιδευτεί να κατευθύνουν προς βοήθεια τα άτομα που εκφράζουν σκέψεις αυτοτραυματισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζονται ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχική υγεία, αναφέρει το BBC.

Σε άρθρο στους New York Times την προηγούμενη εβδομάδα, η συγγραφέας Λόρα Ράιλι περιέγραψε πώς η κόρη της, Σόφι, απευθύνθηκε στο ChatGPT πριν αυτοκτονήσει.