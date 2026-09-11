Πώς το 3D printing αλλάζει τη βιομηχανία και την καθημερινότητά μας

Η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν αποτελεί πλέον τεχνολογία του μέλλοντος. Είναι ήδη μέρος της σύγχρονης παραγωγής, της βιομηχανίας, της έρευνας, της ιατρικής και της ανάπτυξης νέων προϊόντων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αντικείμενα.

Στο νέο βίντεο του newsit.gr επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της 3DHUB Greece και συνομιλήσαμε με τον Γιάννη Αθανασίου, 3D Solutions Engineer, ο οποίος εξηγεί πώς λειτουργεί στην πράξη το οικοσύστημα των τεχνολογιών 3D και ποιες δυνατότητες προσφέρει σήμερα σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και επαγγελματίες.

Από το 3D scanning και το reverse engineering μέχρι τον σχεδιασμό, το πρωτότυπο και την τελική παραγωγή, η διαδικασία μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Στη συνέντευξη παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εφαρμογές του 3D printing, οι διαφορές ανάμεσα στις διαθέσιμες τεχνολογίες, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η τρισδιάστατη εκτύπωση σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η εκπαίδευση, η έρευνα και οι εξειδικευμένες κατασκευές.

Ο Γιάννης Αθανασίου μιλά ακόμη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, εξηγεί πότε το 3D printing αποτελεί την κατάλληλη λύση σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής και περιγράφει πώς η συγκεκριμένη τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ελληνική αγορά και τη διεθνή βιομηχανία.