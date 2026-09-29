RIZES Gastro Taverna: Top γαστρονομία με θέα την καλντέρα

Στην καρδιά των Φηρών, πάνω στην καλντέρα και απέναντι από τη Μητρόπολη, το RIZES Gastro Taverna έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν τη σύγχρονη πλευρά της ελληνικής γαστρονομίας, με πρωταγωνιστές την αυθεντική πρώτη ύλη, το κρασί και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο.

Το RIZES αντλεί έμπνευση από τις γεύσεις και τις μνήμες του ελληνικού τραπεζιού και τις μεταφέρει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην επιστροφή στις «ρίζες» της ελληνικής κουζίνας, με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομική παράδοση της Σαντορίνης και των Κυκλάδων.

Από τη γη της Σαντορίνης στο πιάτο

Η κουζίνα ακολουθεί τη λογική farm-to-table, αξιοποιώντας φρέσκα, εποχιακά και τοπικά προϊόντα. Παραδοσιακές συνταγές και γνώριμες γεύσεις επαναπροσδιορίζονται μέσα από σύγχρονες τεχνικές, διατηρώντας όμως την αυθεντικότητα και τον χαρακτήρα τους.

Στόχος είναι κάθε πιάτο να αφηγείται μια μικρή ιστορία: από τις οικογενειακές αναμνήσεις του ελληνικού τραπεζιού έως τα ιδιαίτερα προϊόντα της ηφαιστειακής γης της Σαντορίνης.

Τη γαστρονομική ταυτότητα του RIZES έχει διαμορφώσει ο executive chef και συνιδιοκτήτης Αλέξανδρος Μακρόπουλος, ενώ η head chef Μαρία Σύλλα βρίσκεται στο τιμόνι της κουζίνας, συνδυάζοντας τεχνική, δημιουργικότητα και σεβασμό στην ελληνική πρώτη ύλη. Τα επιδόρπια υπογράφει η pastry chef Ελένη Μανιά, δημιουργώντας γλυκές προτάσεις που συνδυάζουν τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική με τη νοσταλγία και τα ελληνικά αρώματα.

Ένα κελάρι με επίκεντρο τον ελληνικό αμπελώνα

Στο RIZES το κρασί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής εμπειρίας. Το κελάρι φιλοξενεί επιλεγμένες ετικέτες από τη Σαντορίνη, τον ελληνικό αμπελώνα και σημαντικές οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι γηγενείς ποικιλίες του νησιού, όπως το Ασύρτικο, το Αηδάνι και το Αθήρι, μέσα από τις οποίες εκφράζονται η ηφαιστειακή γη, το άνυδρο κλίμα και η μακραίωνη οινική παράδοση της Σαντορίνης.

Την οινική εμπειρία επιμελείται ο sommelier και assistant director Απόστολος Μάρας, ο οποίος καθοδηγεί τους επισκέπτες στις επιλογές τους και δημιουργεί συνδυασμούς κρασιού και φαγητού που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά κάθε ετικέτας.

Η παρουσία του RIZES στη Star Wine List, με τη χαρακτηριστική λευκή διάκριση, αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση της σημασίας που έχει το κρασί για τη συνολική ταυτότητα του εστιατορίου.

Wine Journeys: Το ελληνικό κρασί στο τραπέζι

Η σχέση του RIZES με τον ελληνικό αμπελώνα δεν περιορίζεται στη wine list. Μέσα από τη σειρά Wine Journeys, το εστιατόριο δημιουργεί θεματικές βραδιές που φέρνουν στο ίδιο τραπέζι οινοποιούς, κρασιά και δημιουργική κουζίνα.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, το RIZES συνεργάστηκε με σημαντικά οινοποιεία, μεταξύ των οποίων η SantoWines, το Κτήμα Αρτέμη Καραμολέγκου, η ARKTOS και η GAIA Wines. Για κάθε συνεργασία δημιουργήθηκε ειδικό μενού γευσιγνωσίας, σχεδιασμένο ώστε τα πιάτα να συνομιλούν με τα αντίστοιχα κρασιά.

Οι επισκέπτες έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες, να ανακαλύψουν διαφορετικές εκφράσεις του Ασύρτικου και άλλων ελληνικών ποικιλιών και να απολαύσουν food pairings με φόντο την καλντέρα και το ηλιοβασίλεμα.

Μια γευστική γνωριμία με το κρασί και το ελαιόλαδο

Στις εμπειρίες του RIZES προστέθηκε και το Heritage Wine & Olive Oil Tasting, μια τριώρη γευσιγνωσία αφιερωμένη σε δύο βασικά στοιχεία της ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς: το κρασί και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Η εμπειρία πραγματοποιείται καθημερινά, 13:00-16:00, σε μικρές ομάδες έως 12 ατόμων. Περιλαμβάνει περιήγηση στο κελάρι, γνωριμία με τον σαντορινιό και ελληνικό αμπελώνα, γευσιγνωσία κρασιών και πιάτα σε sharing style.

Ξεχωριστό μέρος αποτελεί η δοκιμή τεσσάρων εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων υψηλής ποιότητας, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες γνωρίζουν διαφορετικές ποικιλίες, αρώματα, εντάσεις, πικράδες και επιγεύσεις.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στις βεράντες του RIZES, με θέα στην καλντέρα, μετατρέποντας τη γευσιγνωσία σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στην ελληνική γη και τα προϊόντα της.

Από το μεσημέρι μέχρι το ηλιοβασίλεμα

Το RIZES αλλάζει χαρακτήρα ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Το μεσημέρι, οι βεράντες προσφέρουν ένα ήρεμο σκηνικό για φαγητό και κρασί με θέα στην καλντέρα, ενώ όσο πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα ο χώρος αποκτά πιο ατμοσφαιρική και ρομαντική διάθεση.

Οι τέσσερις εξωτερικές βεράντες, η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, οι φυσικές υφές και οι σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες δημιουργούν ένα περιβάλλον κομψό αλλά ταυτόχρονα ζεστό. Στο εσωτερικό, το μεγάλο μαρμάρινο τραπέζι και το κελάρι προσφέρονται για ιδιωτικά δείπνα και ιδιαίτερες περιστάσεις.

Signature cocktails, αποστάγματα και προσεγμένη εξυπηρέτηση συμπληρώνουν την εμπειρία.

Η παρουσία του RIZES στον ελληνικό γαστρονομικό χάρτη έχει ήδη ενισχυθεί με ένα αστέρι από το FNL Guide και τη συμπερίληψή του στο Skinos List Top 10 του FNL Guide. Παράλληλα, η διεθνής υποψηφιότητά του στα World Culinary Awards 2026 αποτελεί ακόμη μία σημαντική αναφορά στη μέχρι σήμερα πορεία του.

Μια σύγχρονη επιστροφή στις ελληνικές ρίζες

Το RIZES Gastro Taverna δεν επενδύει μόνο στη μοναδική θέα της Σαντορίνης. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη σύνδεση της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία.

Η κουζίνα, η ελληνική πρώτη ύλη, το κρασί, οι συνεργασίες με οινοποιεία και οι εμπειρίες όπως το Heritage Wine & Olive Oil Tasting συνθέτουν έναν προορισμό όπου το φαγητό γίνεται αφορμή για να γνωρίσει κανείς καλύτερα τον τόπο.

Από ένα μεσημεριανό με θέα στην καλντέρα μέχρι ένα δείπνο στο ηλιοβασίλεμα ή μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί, το RIZES επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από αυτό που γνωρίζει καλύτερα: τις γεύσεις, τα αρώματα, τα προϊόντα και τη φιλοξενία της.

RIZES Gastro Taverna

Καλντέρα, Φηρά Σαντορίνης

Τηλέφωνο: +30 22860 21885

Site: https://rizessantorini.com

Email: reserve@rizessantorini.com

Facebook: https://www.facebook.com/rizessantorini

Instagram: https://www.instagram.com/rizes_santorini