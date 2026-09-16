The 50 Best Hotels 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το Four Seasons Astir Palace στο Νο 27

Ποιο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο; Η ερώτηση είναι τόσο υποκειμενική όσο και ακαταμάχητη. Χθες (15.09.2026) στο Παρίσι, το The 50 Best Hotels 2026 επιχείρησε για τέταρτη χρονιά να δώσει τη δική του απάντηση, αποκαλύπτοντας τα ξενοδοχεία από τη θέση 50 μέχρι το πολυπόθητο Νο1.

Ο θεσμός είναι πολύ νεότερος από όσο αφήνει να εννοηθεί η επιρροή του. Τα The World’s 50 Best Hotels δημιουργήθηκαν το 2023 από τη William Reed, την ομάδα πίσω από τα The World’s 50 Best Restaurants και The World’s 50 Best Bars. Ήταν μάλιστα η πρώτη νέα παγκόσμια λίστα του οργανισμού μετά την έναρξη των 50 Best Bars το 2009. Οι τρεις πρώτες τελετές πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, ενώ φέτος ο θεσμός εγκατέλειψε για πρώτη φορά τη βρετανική πρωτεύουσα και μεταφέρθηκε στο Παρίσι.

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Λίγες ημέρες πριν από τη φετινή απονομή άλλαξε και το όνομα: από The World’s 50 Best Hotels έγινε The 50 Best Hotels, στο πλαίσιο της νέας ενιαίας ταυτότητας «The 50». Η αλλαγή, πάντως, αφορά το branding και όχι τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κατάταξη.

Ποιος αποφασίζει τι σημαίνει «καλύτερο»;

Περισσότεροι από 800 experts αποτελούν σήμερα την Academy, χωρισμένη σε 13 γεωγραφικές περιοχές. Ανάμεσά τους βρίσκονται ξενοδόχοι, ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι, business travellers και έμπειροι διεθνείς ταξιδιώτες, ενώ το 25% του panel ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει checklist. Κάθε voter διαθέτει επτά ψήφους και επιλέγει τις καλύτερες ξενοδοχειακές εμπειρίες του. Δεν απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός δωματίων, πισίνα, spa ή κάποια προκαθορισμένη κατηγορία πολυτέλειας. Ένα μικρό boutique hotel μπορεί θεωρητικά να βρεθεί απέναντι σε ένα ιστορικό grand hotel ή ένα απομονωμένο resort. Και, κυρίως, κανένα ξενοδοχείο δεν πληρώνει, δεν υποβάλλει αίτηση και δεν αυτοπροτείνεται για να συμμετάσχει.

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Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η λίστα απέκτησε τόσο γρήγορα βαρύτητα. Δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά συστήματα αστεριών, αλλά να καταγράψει την εμπειρία της σύγχρονης πολυτελούς φιλοξενίας μέσα από ανθρώπους που ταξιδεύουν συστηματικά σε όλο τον κόσμο.