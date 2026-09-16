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The 50 Best Hotels 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το Four Seasons Astir Palace στο Νο 27

The 50 Best Hotels 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το Four Seasons Astir Palace στο Νο 27
Γιώτα Παναγιώτου
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Ποιο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο; Η ερώτηση είναι τόσο υποκειμενική όσο και ακαταμάχητη. Χθες (15.09.2026) στο Παρίσι, το The 50 Best Hotels 2026 επιχείρησε για τέταρτη χρονιά να δώσει τη δική του απάντηση, αποκαλύπτοντας τα ξενοδοχεία από τη θέση 50 μέχρι το πολυπόθητο Νο1.

Ο θεσμός είναι πολύ νεότερος από όσο αφήνει να εννοηθεί η επιρροή του. Τα The World’s 50 Best Hotels δημιουργήθηκαν το 2023 από τη William Reed, την ομάδα πίσω από τα The World’s 50 Best Restaurants και The World’s 50 Best Bars. Ήταν μάλιστα η πρώτη νέα παγκόσμια λίστα του οργανισμού μετά την έναρξη των 50 Best Bars το 2009. Οι τρεις πρώτες τελετές πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, ενώ φέτος ο θεσμός εγκατέλειψε για πρώτη φορά τη βρετανική πρωτεύουσα και μεταφέρθηκε στο Παρίσι.

Λίγες ημέρες πριν από τη φετινή απονομή άλλαξε και το όνομα: από The World’s 50 Best Hotels έγινε The 50 Best Hotels, στο πλαίσιο της νέας ενιαίας ταυτότητας «The 50». Η αλλαγή, πάντως, αφορά το branding και όχι τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κατάταξη.

Ποιος αποφασίζει τι σημαίνει «καλύτερο»;

Περισσότεροι από 800 experts αποτελούν σήμερα την Academy, χωρισμένη σε 13 γεωγραφικές περιοχές. Ανάμεσά τους βρίσκονται ξενοδόχοι, ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι, business travellers και έμπειροι διεθνείς ταξιδιώτες, ενώ το 25% του panel ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει checklist. Κάθε voter διαθέτει επτά ψήφους και επιλέγει τις καλύτερες ξενοδοχειακές εμπειρίες του. Δεν απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός δωματίων, πισίνα, spa ή κάποια προκαθορισμένη κατηγορία πολυτέλειας. Ένα μικρό boutique hotel μπορεί θεωρητικά να βρεθεί απέναντι σε ένα ιστορικό grand hotel ή ένα απομονωμένο resort. Και, κυρίως, κανένα ξενοδοχείο δεν πληρώνει, δεν υποβάλλει αίτηση και δεν αυτοπροτείνεται για να συμμετάσχει.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η λίστα απέκτησε τόσο γρήγορα βαρύτητα. Δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά συστήματα αστεριών, αλλά να καταγράψει την εμπειρία της σύγχρονης πολυτελούς φιλοξενίας μέσα από ανθρώπους που ταξιδεύουν συστηματικά σε όλο τον κόσμο.

Από το 100 μέχρι το 51

Το πρώτο μισό της κατάταξης του 2026 έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει 18 νέες εισόδους και πέντε επανεισόδους.

Στο Νο100 βρίσκεται το ιστορικό Gleneagles της Σκωτίας, ενώ ακολουθούν νέες αφίξεις όπως τα The Peninsula Shanghai, The Oberoi Udaivilas, Wynn Palace Macau και Villa Treville στο Ποζιτάνο. Η Ασία έχει ισχυρότατη παρουσία, με Mandarin Oriental Shenzhen, Capella Hanoi, Hotel The Mitsui, Palace Hotel Tokyo, The Okura και Rosewood Bangkok.

Η Ευρώπη, από την άλλη, απαντά με ονόματα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα: Ritz Paris στο Νο72, Orient Express La Minerva στη Ρώμη στο Νο66, Splendido στο Portofino στο Νο60, Il San Pietro di Positano στο Νο58 και Rosewood London στο Νο56.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τελευταία τριάδα πριν από το Top 50. Το εμβληματικό Park Hyatt Tokyo, γνωστό και από το Lost in Translation, κάνει νέα είσοδο στο Νο53, το Janu Tokyo βρίσκεται στο Νο52 και το La Réserve Paris καταλαμβάνει τη θέση 51.

Το ενδιαφέρον, όμως, ήταν τι θα συνέβαινε στις πρώτες 50 θέσεις.

Και στην κορυφή, ξανά το Hong Kong

Το Rosewood Hong Kong έκανε τελικά το back-to-back και ανακηρύχθηκε The World’s Best Hotel 2026, διατηρώντας την πρωτιά του 2025. Ακριβώς από κάτω, όμως, είχαμε αλλαγή θέσεων: το Capella Bangkok ανέβηκε από το Νο3 στο Νο2, ενώ το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River υποχώρησε από το Νο2 στο Νο3.

Το Atlantis The Royal του Dubai έκανε επίσης σημαντικό άλμα, από το Νο6 στο Νο4, αφήνοντας το Passalacqua στη λίμνη Como στο Νο5. Το τελευταίο παραμένει, πάντως, The Best Hotel in Europe και κερδίζει για τρίτη χρονιά το Best Boutique Hotel Award.

Στο Νο6 βρίσκεται το Rosewood São Paulo, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή άνοδο από το Νο24, ενώ το Mandarin Oriental Qianmen ανεβαίνει από το 14 στο Νο7. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Upper House Hong Kong, Chablé Yucatán και Mandarin Oriental Bangkok.

Η Αθήνα ξεχωρίζει ξανά

Για την Ελλάδα υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη και σημαντική είδηση. Το Four Seasons Astir Palace ανεβαίνει στο Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: αριθμητικά πρόκειται για πτώση δέκα θέσεων από το Νο17 του 2025, αλλά η παρουσία του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Top 50 επιβεβαιώνει ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει πλέον σταθερή θέση στον διεθνή χάρτη της luxury hospitality. Το ξενοδοχείο είχε πρωτοεμφανιστεί στη λίστα το 2023 στο Νο35, απουσίασε το 2024 και επέστρεψε θεαματικά το 2025.

Οι μεγάλες μετακινήσεις και οι εκπλήξεις

Η μεγαλύτερη άνοδος της χρονιάς ανήκει επίσημα στο Las Ventanas al Paraíso στο Los Cabos: από το Νο44 εκτοξεύθηκε στο Νο25, κερδίζοντας το Highest Climber Award.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η πορεία του Rosewood São Paulo, ενώ στον αντίποδα το Copacabana Palace πέφτει από το Νο11 στο Νο29. Το Raffles Singapore κατεβαίνει από το Νο5 στο Νο17 και το Bulgari Tokyo από το Νο15 στο Νο24.

Στις νέες αφίξεις ξεχωρίζει το Casa Maria Luigia του Massimo Bottura στη Modena, που μπαίνει απευθείας στο Νο18 και παίρνει το Highest New Entry Award. Το νέο Patina Osaka, στο Νο33, κατακτά παράλληλα το Best New Hotel Award.

Τα ειδικά βραβεία

Το Atlantis The Royal ανακηρύχθηκε Best Beach Hotel, το Chablé Yucatán πήρε το Eco Hotel Award, ενώ το Hôtel du Couvent στη Νίκαια κέρδισε το Art of Design Award. Το Badrutt’s Palace στο St. Moritz απέσπασε το Art of Hospitality Award.

Σε επίπεδο ομίλων, η Rosewood πήρε το Most Admired Hotel Group Award, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια βραδιά στην οποία είχε όχι μόνο το Νο1 αλλά και το Rosewood São Paulo στο Νο6.

Η τελική λίστα περιλαμβάνει ξενοδοχεία από 22 προορισμούς και έξι ηπείρους. Η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη αριθμητική παρουσία με 21 ξενοδοχεία, έναντι 18 της Ασίας. Η κορυφή, όμως, λέει κάτι διαφορετικό: έξι από τα δέκα πρώτα ξενοδοχεία βρίσκονται στην Ασία ή τη Μέση Ανατολή.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τα φετινά βραβεία. Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας πολυτελούς φιλοξενίας δεν βρίσκεται πλέον αυτονόητα στα ιστορικά ευρωπαϊκά grand hotels. Από το Hong Kong και την Bangkok μέχρι το Dubai και το São Paulo, ο χάρτης γίνεται πολύ πιο μεγάλος — και πολύ πιο ανταγωνιστικός.

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