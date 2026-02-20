Χωρίς κατηγορία

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε ένα χρόνο έτοιμη η νέα Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Λαϊκού

«Σε ένα χρόνο από σήμερα, με την βοήθεια του Θεού, θα κάνουμε τα εγκαίνια και θα δώσουμε την αξιοπρέπεια που τους αξίζει στους ασθενείς μας που σήμερα ταλαιπωρούνται στην Σεβαστουπόλεως»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Μάριο Θεμιστοκλέους στην έναρξη εργασιών κατασκευής της νέας κλινικής για ογκολογικούς ασθενείς
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Μάριο Θεμιστοκλέους στην έναρξη εργασιών κατασκευής της νέας κλινικής για ογκολογικούς ασθενείς/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Σε έναν χρόνο αναμένεται να είναι έτοιμη η νέα Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Λαϊκού νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης, η χρηματοδότηση της νέας Μονάδας για ογκολογικούς ασθενείς του Λαϊκού -που θα κατασκευαστεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο πρώην κτίριο του ΤΣΑΥ- εξασφαλίστηκε από ιδιωτικές δωρεές.

 Έχουν επίσης εκδοθεί οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες. Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, εξ άλλου, εγκρίθηκε και η κυκλοφοριακή μελέτη. Έτσι, χθες έγιναν τα εγκαίνια του εργοταξίου και αρχίζουν επισήμως οι εργασίες, προσθέτει.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ακόμα ότι το έργο αποφασίστηκε επειδή η υπάρχουσα Μονάδα του Λαϊκού στην οδό Σεβαστουπόλεως έχει γεμίσει ασφυκτικά, λόγω της μεγάλης προσέλευσης ασθενών.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η πλήρης ανάρτηση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης έχει ως εξής:

«Πριν από 1,5 χρόνο επισκέφθηκα για πρώτη φορά την Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς του Λαϊκού Νοσοκομείου της οδού Σεβαστουπόλεως. Η Μονάδα αυτή έχει μεν αποκτήσει εξαιρετική φήμη. Και έτσι έχει τεράστια προσέλευση αλλά λόγω αυτής της μεγάλης προσελεύσεως πλέον έχει γεμίσει ασφυκτικά.

Όταν είδα ασθενείς να κάθονται στα σκαλοπάτια είπα στον εαυτό μου: «Άδωνι δεν μπορεί να είναι Υπουργός Υγείας και να επιτρέπεις αυτή την εικόνα». Αποφάσισα να βρω λύση, αν και αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.

Πρώτα με τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον κ. Ροΐδη τον Διοικητή του Λαϊκού Νοσοκομείου βρήκαμε το κατάλληλο κτίριο. Επιλέξαμε το κτίριο του πρώην ΤΣΑΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας δίπλα από την ΓΑΔΑ. Είναι το κτίριο στο ισόγειο του οποίου βρίσκεται το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ για όσους το γνωρίζουν. Παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο εδώ και 15 χρόνια.

Μετά κάναμε την μελέτη για το πόσα χρήματα θα χρειαζόταν για να μετασκευαστεί σε μία υπερσύγχρονη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς, ώστε να μεταφέρουμε ασθενείς από την Σεβαστουπόλεως. Το κόστος λίγο περισσότερα από 4.000.000€. Και μετά ψάξαμε να βρούμε τα χρήματα.

Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στα έργα του Υπουργείου μας. Αλλά με τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού θα θέλαμε 3-4 χρόνια. Έτσι επιλέξαμε να αναζητήσουμε ιδιώτη χορηγό. Αμέσως η κα Δήμητρα Κατσαφάδου της εταιρίας La vie en Rose και η οικογένεια Μαλακοδήμου ανέλαβαν το κόστος αλλά και την εκτέλεση της μελέτης. Εκφράζω ευγνωμοσύνη κυρίως προς την ίδια την κα Κατσαφάδου αλλά και στα αδέλφια της και στην οικογένειά της. Το ανέλαβαν με χαρά και ενθουσιασμό».

Σε ένα χρόνο τα εγκαίνια

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξηγεί τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του έργου:

«Για να προχωρήσουμε χρειαζόμασταν την έγκριση και την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων για την κυκλοφοριακή μελέτη. Aμέσως ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας είπε το ναι και ανέλαβε το δικό του μέρος. Χθες όλοι μαζί κάναμε τα εγκαίνια του εργοστασίου αφού ολοκληρώσαμε ήδη την αποδοχή της δωρεάς και την έκδοση των οικοδομικών άδειων. Σε ένα χρόνο από σήμερα, με την βοήθεια του Θεού, θα κάνουμε τα εγκαίνια και θα δώσουμε την αξιοπρέπεια που τους αξίζει στους ασθενείς μας που σήμερα ταλαιπωρούνται στην Σεβαστουπόλεως. Αισθάνομαι χαρά, υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη!».

