Στο Βερολίνο εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Παρουσία κοινωνικού λειτουργού η συνάντηση με τους γονείς της

Τέλος στην αγωνία που ζούσαν για 49 ημέρες οι γονείς της 16χρονης Λόρα, έβαλαν οι αρχές της Γερμανίας, όταν την βρήκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) στο Βερολίνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν βρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικές δυνάμεις της Γερμανίας. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως ο εντοπισμός της 16χρονης Λόρα έγινε μετά από στοχευμένη επιχείρηση σε σπίτι στο Βερολίνο.

Με το που εντοπίστηκε, η 16χρονη μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας και της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφέροντας πως η εισαγγελία θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν η 16χρονη επιστρέψει στην οικογένειά της, στο Ρίο καθώς προκαλούν ερωτήματα οι λόγοι για τους οποίους η ανήλικη άφησε το σπίτι της και τους γονείς της στις αρχές του Ιανουαρίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συναντηθεί με τους γονείς της, παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Ο πατέρας της, ήδη εδώ και 3 εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία αλλά ακόμα δεν έχει δει την 16χρονη.

Το χρονικό της εξαφάνισης και των ερευνών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, από τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τόπο αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη, όλο αυτό το διάστημα.

«Έχω την πληροφορία ότι βρήκαν την Λόρα. Για την ώρα δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά ούτε την έχω δει» είπε νωρίτερα στο newsit.gr ο πατέρας της 16χρονης.

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες για την 16χρονη στην Ελλάδα ήταν εντατικές ενώ οι διωκτικές αρχές, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της εκτίμησαν ότι ίσως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία όπου είχε μεγαλώσει, πριν μετακομίσει μαζί στην Ελλάδα.

Η ΕΛΑΣ, αμέσως ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες, τις λίστες με τους επιβάτες για να διαπιστώσει αν όντως το κορίτσι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία είχε όντως ταξιδέψει η 16χρονη, άργησε πολύ να απαντήσει στο αίτημα των ελληνικών αρχών για το αν η Λόρα είχε επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα της. Τελικά, αν και καθυστερημένη, ήρθε θετική απάντηση.

Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, είχε εντοπιστεί σήμα από το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, στο Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή, είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του παιδιού, που όπως επιβεβαιώνεται σήμερα, βρισκόταν όντως στη Γερμανία.