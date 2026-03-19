MotoGP: Και τώρα Βραζιλία μετά από 22 χρόνια για Grand Prix μοτοσυκλετών

Το MotoGP φέτος δεν χορεύει τάνγκο, αλλά κινείται στους ρυθμούς της σάμπα, καθώς βγήκε από το καλεντάρι το Grand Prix της Αργεντινής και μπήκε το Grand Prix της Βραζιλίας.

Ετσι, λοιπόν, θα έχουμε ξανά αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας στη χώρα του Πελέ, για να βάλω και ποδοσφαιρικό χαρακτήρα στην υπόθεση, μετά από το 2004 που είχε γίνει αγώνας στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μετά από 37 χρόνια στην πίστα που φέρει το όνομα του θρύλου της Formula 1, Αϊρτον Σένα, στην Γκοϊάνια.

Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από πολύ καιρό πριν, ωστόσο η βροχή που έπεσε προχθές, πλημμύρισε μέρος της πίστας και οι υπεύθυνοι καθαρίζουν με νερό τις λάσπες, ώστε όλα να είναι καθαρά, και κυρίως τα σημεία του αγώνα, η πίστα και ο περιβάλλον χώρος.

Προκειμένου να διεξαχθεί αγώνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του MotoGP στο Autodromo Ayrton Senna, επενδύθηκαν περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, από την πίστα, τα γκαράζ, το ιατρικό κέντρο και το κέντρο ηλεκτρονικού ελέγχου αγώνα.

Η πίστα έχει μήκος σε 3,835 χλμ. και διαθέτει μόνο 14 στροφές (9 δεξιές), και είναι η δεύτερη πιο σύντομη πίστα στο καλεντάρι, μετά το Sachsenring (3,671 χλμ.) της Γερμανίας.

Είναι ενδιαφέρον ότι από τη στροφή 11 έως τη στροφή 4, έχουμε μόνο δεξιές στροφές, κι όταν οι αναβάτες πλησιάζουν τη στροφή 5 από την εσωτερική γραμμή, η αριστερή πλευρά των ελαστικών τους θα είναι εντελώς κρύα, δημιουργώντας μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.

Ως προς τις συμμετοχές, στην πατρίδα του θα αγωνιστεί ο ρούκι του φετινού πρωταθλήματος, Ντιόγκο Μορέιρα με την LCR, και είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος στην κορυφαία κατηγορία μοτοσυκλετών, από τότε που ο Αλεξ Μπάρος αποσύρθηκε με 7 νίκες καριέρας, μετά το 2007.

Βραζιλιάνικες ρίζες, από Βραζιλιάνα μητέρα, έχει και ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, με πατέρα Ιταλό και γεννημένος στη Ρώμη.

Στη Βραζιλία θα έχουμε και τους 22 αναβάτες διαθέσιμους, καθώς επιστρέφει μετά από τραυματισμό και ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini.

Αύριο Παρασκευή θα έχουμε τα πρώτα δοκιμαστικά, το Σάββατο τα δεύτερα δοκιμαστικά, τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint και την Κυριακή το βράδυ το Grand Prix.

Ο Πέδρο Ακόστα με KTM είναι επικεφαλής του πρωταθλήματος, κερδίζοντας στην Ταϊλάνδη το Sprint και τερματίζοντας δεύτερος στο Grand Prix πίσω από τον Μάρκο Μπετσέκι της Aprilia, που είναι δεύτερος στη βαθμολογία, ενώ τρίτος είναι ο Ραούλ Φερνάντες της Trackhouse Aprilia.

Αναμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον όσα θα γίνουν στη Βραζιλία και βέβαια ποιος θα χορέψει καλύτερα.