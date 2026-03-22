Tour of Rhodes powered by Rodos Palace: Στον Ιταλό Matteo Scalco η κίτρινη φανέλα, νέα επιτυχία για τον Αρβανίτου

Με θριαμβευτή τον Ιταλό Matteo Scalco και την γλυκιά γεύση της ελληνικής επικράτησης σε 2 ετάπ από τον Νικηφόρο Αρβανίτου, έπεσε την Κυριακή 15 Μαρτίου στην Ρόδο η αυλαία της επετειακής διοργάνωσης «Rhodes International Cycling Events» που διοργάνωσαν για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Ροδήλιος Ποδηλατικός Όμιλος Ρόδου και η Sports Tours Hellas σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο 21χρονος Ιταλός ποδηλάτης της XDS Astana Development Team, στην πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα, νίκησε το τελευταίο ετάπ του «Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace» με εκκίνηση και τερματισμό την Κρεμαστή και υπό τις επευφημίες των φίλων της ποδηλασίας της Ρόδου απόλαυσε τη σαμπάνια νίκης. «Ήταν γούρικη για μένα η Ρόδος. Είναι σίγουρο ότι θα έρθω για διακοπές. Η ομάδα μου έκανε καταπληκτική δουλειά στο τελευταίο ετάπ και κατάφερα να τερματίσω πρώτος» σχολίασε ο Matteo Scalco.

Για τα ελληνικά χρώματα ο Νικηφόρος Αρβανίτου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των αγώνων. Ο 23χρονος ποδηλάτης της ουγγρικής Team United Shipping μετά την πρώτη – ιστορική για την Ελλάδα και για τα «Rhodes International Cycling Events» – καρό σημαία που είδε το Σάββατο 7 Μαρτίου στον τερματισμό του «Rhodes GP» στη Νέα Μαρίνα Ρόδου, πήρε μια ακόμη πρωτιά στην τρίτη μέρα των αγώνων στο ετάπ Ρόδος-Καλυθιές.

Η δεύτερη παρουσία του Αρβανίτου στο πρώτο σκαλί του βάθρου των νικητών επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο ότι η χρονιά του ξεκινάει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. «Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Δεν έχω λόγια. Η νίκη αυτή αποδεικνύει ότι αν έχεις πίστη σε αυτό που κάνεις όλα μπορούν να γίνουν. Ευχαριστώ τη Ρόδο, η διοργάνωση κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και καλύτερη» τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Οι νικητές του «Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace»

Τα αποτελέσματα του «Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace» με το οποίο έπεσε η αυλαία του «10ου International Tour of Rhodes» έχουν ως εξής:

12 Μαρτίου-Πρόλογος Ρόδος (2.1 χλμ.)

Νικητής: Cameron Rogers- INEOS Grenadiers Racing Academy

Καλύτερος αθλητής U23: Cameron Rogers- INEOS Grenadiers Racing Academy

Τα πλήρη αποτελέσματα:

13 Μαρτίου: Μαριτσά-Μαριτσά (154.7 χλμ.)

Νικητής ετάπ: Alexander Konychev – China Anta Mentech Cycling team

Νικητής sprint ευθείας: Martin Voltr – ATT Investments

Νικητής sprint ανάβασης: Thestrup Benjamin Kofoed – AIRTOX – Carl Ras

Καλύτερος αθλητής U23: Cameron Rogers- INEOS Grenadiers Racing Academy

Τα πλήρη αποτελέσματα:

14 Μαρτίου Ρόδος-Καλιθιές (158.6 χλμ.)

Νικητής ετάπ: Νικηφόρος Αρβανίτου – Team United Shipping

Νικητής sprint ευθείας: Maximilian Schmidbauer -Schwingshandl Intralogistics

Νικητής sprint ανάβασης: Thestrup Benjamin Kofoed – AIRTOX – Carl Ras

Καλύτερος αθλητής U23: Cameron Rogers- INEOS Grenadiers Racing Academy

Τα πλήρη αποτελέσματα:

15 Μαρτίου – Κρεμαστή-Κρεμαστή (156.4 χλμ.)

Νικητής ετάπ: Matteo Scalco -XDS Astana Development Team

Νικητής sprint ευθείας: Maximilian Schmidbauer -Schwingshandl Intralogistics

Νικητής sprint ανάβασης: Fausto Valentin Penna -Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur

Καλύτερος αθλητής U23: Matteo Scalco -XDS Astana Development Team

Κορυφαία ομάδα των αγώνων αναδείχθηκε η EF Education – Aevolo από τις ΗΠΑ. Τα πλήρη αποτελέσματα:

Εντυπωσιασμένες οι ξένες αποστολές

Και η 10η διοργάνωση «International Tour of Rhodes» ενθουσίασε τους 700 και πλέον ποδηλάτες των 33 ομάδων από 40 χώρες που βρέθηκαν για περισσότερο από έναν μήνα στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Άπαντες έφυγαν ικανοποιημένοι τόσο από την φιλοξενία όσο και από το υψηλό επίπεδο των αγώνων. «Πιστεύω ότι οι αγώνες ήταν αντάξιοι της 10χρονης ιστορίας τους. Γιορτάσαμε με τον καλύτερο τρόπο τα 10 χρόνια του International Tour of Rhodes με την βοήθεια των ομάδων και όλων όσοι δούλεψαν για αυτή την διοργάνωση» σχολίασε ο κ. Ιωάννης Παπασταματάκης, πρόεδρος του διοργανωτή Ροδήλιου Ποδηλατικού Ομίλου Ρόδου και της οργανωτικής επιτροπής. «Για μας προέχει η ασφάλεια των αθλητών. Όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όταν βλέπουμε τα μέλη των αποστολών να φεύγουν από τη Ρόδο με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους» συμπλήρωσε ο κ. Γιώργος Λεβαντάκης, πρόεδρος της Sports Tours Hellas και διευθυντής των αγώνων. Από την πλευρά της η κ. Εμμανουέλα Αραμπατζή, executive director της διοργάνωσης και ιδιοκτήτρια της Beyond Group εκθείασε το έργο των εθελοντών. «Ήταν οι αφανείς ήρωες και αυτοί που μας βοηθούν κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Φέτος ξεπεράσαμε τον πήχη ακόμα και των δικών μας απαιτήσεων, η …πίστα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη την επόμενη χρονιά».

Μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026» είχαν την δική τους μεγάλη ομάδα υποστηρικτών και χορηγών, στην οποία αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Αναλυτικά κοντά μας ήταν οι:

Rodos Palace Hotel, Iviskos Fine Foods, Eurobank, PFS Papageorgiou Food Service, Rodos Cars, Starbucks Protein drink, Volvo Velmar, Aegean Airlines, Blue Star Ferries, Demaraz, Honda, ΔΕΡΜΑΕ.

Διοργάνωση αγώνων: Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου, Sports Tours Hellas

Συνδιοργανωτής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: