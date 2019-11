Η Μπαρτσελόνα πήγε την περασμένη σεζόν στο “Άνφιλντ” με “προίκα” το 3-0 του “Καμπ Νου”, αλλά γνώρισε την ήττα 4-0 από τη Λίβερπουλ κι έμεινε εκτός τελικού του Champions League.

Τα 8 “ντοκιμαντέρ” που θα βγουν το προσεχές διάστημα θα… επιτρέψουν στους θεατές να δουν τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του Βαλβέρδε -αλλά και δικοί τους άνθρωποι- αντιμετώπισαν τη χαρά και τη λύπη σε 8 “μεγάλα” ματς της σεζόν 2018/2019 και ένα από αυτά είναι και η “μάχη” του Άνφιλντ.

Μάλιστα, στο teaser που πόσταραν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα στο twitter φαίνεται η αντίδραση της Σακίρα τη στιγμή που οι Καταλανοί δέχθηκαν το 4ο γκολ από τη Λίβερπουλ.

🔜 MATCHDAY

Only 9️⃣ days to go

📲 @RakutenTV pic.twitter.com/nTqqc061SD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 20, 2019