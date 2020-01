Ιράκ: Ιαχές πολέμου μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί στη Μέση Ανατολή

Οι ιαχές πολέμου ηχούν ολοένα και πιο δυνατά στην Μέση Ανατολή. Ο θάνατος του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ μετά από επίθεση των Αμερικανών άναψε φωτιές στην περιοχή. Ιραν και Ιράκ ζητούν εκδίκηση την ώρα που έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός για ενδεχόμενα αντίποινα.

Τα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους έχουν αυξηθεί την ώρα που το βράδυ του Σαββάτου έπεσαν πολλές ρουκέτες την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης δείχνοντας ότι έχουμε μπει για τα καλά σε ένα πολεμικό κλίμα.

Οι ρουκέτες έπληξαν σήμερα την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή όπου εδρεύουν πολλές ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, τη συνοικία Τζαντρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ.

Οι ιρακινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί από αυτές τις επιθέσεις.

“Πολλές ρουκέτες στόχευσαν την Πλατεία των Τελετών και την περιοχή Τζαντρίγια στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλαχουντίν, χωρίς απώλειες ζωών. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες”, αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Δύο βλήματα έπεσαν στην Πράσινη Ζώνη και δύο ρουκέτες Κατιούσα στην τεράστια αεροπορική βάση, στα βόρεια της ιρακινής πρωτεύουσας, που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες και αμερικανικά αεροσκάφη. Αμέσως μετά, αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη βάση, εκτελώντας αναγνωριστική αποστολή, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

News of a missile landing in the vicinity of the US embassy in Baghdad — Al Arabiya — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 4, 2020

Αυτήν την εβδομάδα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στο Ιράκ για να προστατεύσουν τους διπλωμάτες και τους στρατιώτες τους. Το αντιαμερικανικό αίσθημα στη χώρα, που υποδαυλίζεται από τις φιλοϊρανικές δυνάμεις, αναζωπυρώθηκε με τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή στη Βαγδάτη. Οι εκκλήσεις για “εκδίκηση” πολλαπλασιάζονται στη Βαγδάτη και την Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον θεωρούσε εδώ και πολλούς μήνες ότι οι ένοπλες φιλοϊρανικές παρατάξεις στο Ιράκ είναι πιο επικίνδυνες για τα αμερικανικά συμφέροντα από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/UiTOaNCrat — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 4, 2020

Από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν σημειωθεί 13 επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Μάλιστα στις 27 Οκτωβρίου σκοτώθηκε ένας Αμερικανός υπεργολάβος σε μια βάση στο κεντρικό Ιράκ. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, όμως οι ΗΠΑ κατηγορούν τις φιλοϊρανικές συνιστώσες του συνασπισμού πολιτοφυλακών Χασντ αλ Σαάμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίσης).

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, σιιτική πολιτοφυλακή Κατάιμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ, προειδοποίησε σήμερα τα μέλη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας να μην πλησιάζουν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι αλ Μαγιαντίν.

“Οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων, ξεκινώντας από το βράδυ της Κυριακής” φέρεται να ανακοίνωσε η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με το κανάλι.

#BREAKING: A commander of the Katai'b Hizbollah has warned Iraqi security forces to avoid US military bases in #Iraq by at least 1,000m, "starting Sunday evening." pic.twitter.com/BrxnBBM5ih — Kurdistan 24 English (@K24English) January 4, 2020

Το λάβαρο της μάχης ανέβασε το Ιράν

Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία κυματίζει κόκκινη σημαία στο τζαμί του Jamkaran, στο Ιράν, λέει πολλά. Το Ιράν “σαλπίζει” με έναν ιδιαίτερο τρόπο την έναρξη σκληρού πολέμου: στον τρούλο του τζαμιού που βρίσκεται στην πόλη Jamkaran κυματίζει για πρώτη φορά στην Ιστορία μια κόκκινη σημαία που συμβολίζει τις επερχόμενες άγριες μάχες.

Το συγκεκριμένο τζαμί, που βρίσκεται στην περιοχή Qom του Ιράν, θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους για τους Σιίτες μουσουλμάνους σε ολόκληρη την γη και η έπαρση του λάβαρου αποτελεί “κάλεσμα”, αλλά και “προειδοποίηση”.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Σουλεϊμανί

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους της Βαγδάτης και συμμετείχαν στην πομπή με τις σορούς του Ιρανού στρατηγού και του 66χρονου ‘Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις, κύριου υπολοχαγού του στο Ιράκ, που σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αμερικανική επιδρομή.

Όσοι παρέστησαν στην πομπή, στην περιοχή Καζιμίγια της Βαγδάτης όπου βρίσκεται ένα σιιτικό ιερό, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική”, “Θάνατος στο Ισραήλ” και “Εκδίκηση για τον ‘Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις”.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Ιράκ, ‘Αντελ ‘Αμπντελ Μάχντι, παρέστη στις κηδείες, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο Χάντι αλ-Άμπερ, επικεφαλής των φιλοϊρανικών κομμάτων στο ιρακινό κοινοβούλιο, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ-Μαλίκι και αρκετοί επικεφαλής φιλοϊρανικών σιιτικών οργανώσεων. Μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του κοινοβουλίου αναβλήθηκε για αύριο, Κυριακή, ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν με τη σειρά τους να παραστούν στις κηδείες των δύο ανδρών.

Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντουλ Μάχντι για τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, του Ιρακινού υπαρχηγού της συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων “Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης” Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις και των άλλων έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη.

“Ο πρωθυπουργός και ανώτατος διοικητής κηρύσσει εθνικό πένθος για τις ψυχές των μαρτύρων, για τρεις ημέρες αρχής γενομένης από το Σάββατο”, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οργή για τον θάνατο Σουλεϊμανί! Ζητούν εκδίκηση οι Ιρανοί

Οργή επικρατεί στο Ιράν και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης καίγοντας αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, για να θρηνήσουν τον θάνατο του πανίσχυρου στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Είμαστε μαζί σας», φώναζε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία Παλαιστίνης στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Ο Σουλεϊμανί, 62 ετών, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και αρχιτέκτονας της ιρανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή έξω από το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Ο θάνατός του σόκαρε το Ιράν και προκάλεσε ανησυχίες για μια νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Στη σημερινή συγκέντρωση στην Τεχεράνη, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν «εκδίκηση» ενώ γυναίκες, ντυμένες στα μαύρα, κρατούσαν πορτρέτα του στρατηγού. Ένας άνδρας ανέβηκε σε ένα πέτρινο μνημείο κρατώντας στα χέρια του δυο φλεγόμενες σημαίες, των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το πλήθος φώναζε ρυθμικά «Θάνατος στην Αμερική».

«Η απάντησή μας σίγουρα θα είναι κάτι παραπάνω από την εκτόξευση μερικών ρουκετών ή την καταστροφή ορισμένων αμερικανικών βάσεων», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Μιλάντ Νατζάφι, ένας φοιτητής διαδηλωτής. «Πιστεύω ότι η εκδίκησή μας θα είναι η αφανισμός του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η σορός του Κασέμ Σουλεϊμανί θα μεταφερθεί αύριο Κυριακή στο Ιράν και θα ενταφιαστεί την Τρίτη στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν.